A Prefeitura de Brasiléia através da Gerência de Esportes realizou no último sábado, dia 7, a grande final da Taça Cidade Brasiléia de Futebol 2019, no estádio José Guiomard dos Santos.

Antes da final, foi realizado um amistoso entre os times Clube dos 30 e Canarinho.

O Campeonato teve duração de 58 dias com a participação de 264 atletas, divididos em 12 equipes da zona rural e da cidade.

A final foi entre as equipes Oriente e Clube dos 30, sendo que, com o placar de 1×0, o Clube dos 30 venceu o campeonato e levou para casa troféu e premiação em dinheiro no valor de R$ 5.000,00 mil reais. O segundo lugar, ficou com R$ 3 mil reais.

A Prefeitura de Brasiléia vem realizando todo ano o campeonato com a participação de diversas equipes, promovendo entretenimento e lazer através do esporte.

