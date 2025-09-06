Troca do gramado do Tonicão vai entrar na última etapa

A última etapa da reforma do campo de jogo do estádio Antônio Aquino Lopes (Tonicão) vai ser iniciada na quarta, 10, com início do plantio do novo gramado. As obras estão dentro do prazo estabelecido pela Federação de Futebol do Estado Acre (FFAC) e o nivelamento está sendo fechado.

“Poderíamos iniciar o plantio na segunda, mas a grama vai começar a vir de Rondonópolis, no Mato Grosso, neste domingo (7). Estamos dentro do cronograma e ainda este ano vamos ter o gramado do Tonicão reformado”, declarou o presidente da FFAC, Adem Araújo.

Reinauguração em outubro

Segundo Adem Araújo, a reinauguração do Tonicão será realizada em outubro e existem algumas possibilidades para o primeiro jogo.

“Podemos ter a final do Sub-17 ou da Segunda Divisão. Estamos avaliando um desafio entre Acre e Rondônia na base. Temos algumas possibilidades, mas o mais importante será o cumprimento do prazo e a reforma entregue”, afirmou Adem Araújo.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários