Troca de tiros com a PM resulta em quatro detidos e três armas apreendidas no Belo Jardim II

Uma ação conjunta entre guarnições do Grupamento Tático e de Rádiopatrulha do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na apreensão de três armas de fogo, dois coletes balísticos, munições de diversos calibres, bem como na captura de quatro suspeitos. O fato se deu entre a noite de segunda, 8, e a manhã desta terça-feira, 9, no bairro Belo Jardim II, localizado no segundo distrito de Rio Branco.

Com conhecimento da área, onde, nos últimos dias, vem ocorrendo intensa disputa territorial entre facções criminosas, inclusive com incidência de tiroteios e circulação de grupos armados, as guarnições de área intensificaram o patrulhamento na região. Ao realizarem buscas no ramal da Zezé, os policiais militares se depararam com dois indivíduos que, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga, efetuando disparos contra a equipe, o que deu início a uma troca de tiros. Um dos indivíduos foi detido, portando 24 munições calibre .40.

Ao seguirem o trajeto percorrido pelo outro suspeito, a equipe encontrou um revólver cal. 38, marca Rossi, com cinco munições. Com o apoio da guarnição de radiopatrulha, o grupamento adentrou em uma área de mata, momento em que visualizou quatro homens armados na área externa de uma residência. Dois deles fugiram do local e os outros dois se esconderam no interior da casa. A guarnição realizou a entrada tática no imóvel e localizou os dois envolvidos escondidos em cômodos distintos. No local, foram encontrados dois coletes balísticos, além de duas munições calibre 9mm, um aparelho celular, marca Iphone, e quatro câmeras de vigilância.

Um dos homens sofreu lesões durante a fuga e recebeu atendimento médico na Upa do Segundo Distrito, antes de ser encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com os demais detidos, entre eles, um adolescente de 14 anos, e dois indivíduos apontados como chefes do bando. Todos foram conduzidos por associação criminosa e posse irregular de acessórios de arma de fogo.

Ainda após os trâmites na delegacia, já por volta das 6h da manhã, a guarnição deslocou-se novamente ao local onde se deu a ocorrência, para uma busca mais minuciosa, tendo em vista a baixa luminosidade durante a primeira incursão. Durante as novas buscas, a equipe policial conseguiu localizar uma carabina calibre.556 com um carregador contendo 27 munições e uma espingarda calibre. 12 com quatro munições, as quais foram entregues na Defla, para que a autoridade policial desse continuidade aos devidos procedimentos legais.