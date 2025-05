Troca de alimentos garante shows de Luma Dantas e Marília Tavares

Governador afirmou em Cruzeiro do Sul que cantor será atração da feira, mas não revelou em qual cidade; Cameli também declarou apoio à vice-governadora Mailza para sua sucessão em 2026.

Durante agenda em Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira (2), o governador Gladson Cameli confirmou a participação do cantor Wesley Safadão como uma das atrações da ExpoAcre 2025. No entanto, o chefe do Executivo não revelou se o show ocorrerá na edição do evento em Rio Branco ou no Vale do Juruá, mantendo o mistério. Safadão se junta à dupla Jorge & Mateus, também confirmada previamente por Cameli.

“Ainda não dá para dizer qual cidade, é surpresa. Mas o certo é que vai vir, ainda vem mais aí”, disse o governador ao radialista Patrick Tavares.

A ExpoAcre será realizada entre os dias 1º e 6 de julho em Cruzeiro do Sul, e de 26 de julho a 3 de agosto em Rio Branco.

Além do anúncio cultural, Cameli também abordou temas políticos. Ele afirmou que pretende lançar sua pré-candidatura ao Senado Federal, caso consiga cumprir todo o planejamento de sua gestão até o fim de 2025. O governador reforçou ainda o apoio à vice-governadora Mailza para disputar sua sucessão.

“Se eu conseguir manter todo o planejamento, é possível ter minha pré-candidatura ao Senado, não descarto essa grande possibilidade. […] Quanto à Mailza, esse apoio não foi surpresa. […] Se eu renunciar daqui a 11 meses e dois dias, quem assume o governo é ela. Como é que a governadora não vai ter o direito de ser candidata à eleição?”, declarou.

