Geral
Trio é condenado por ataque a casal durante guerra entre facções no Taquari
Conselho de Sentença condena três réus a penas que somam mais de 80 anos de prisão por homicídio, tentativa de assassinato e participação em organização criminosa
O Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar condenou, nesta segunda-feira (15), os presidiários Denilson do Rosário Braga, Dário Bezerra Souza e Joabi Santos da Silva, por homicídio, tentativa de assassinato e integração a organização criminosa.
Segundo a denúncia do Ministério Público do Acre, os três participaram do ataque a uma residência na Travessa Cruzeiro do Sul, no bairro Taquari, em 15 de agosto de 2023. Na ocasião, Maycon Douglas da Silva foi executado a tiros e sua esposa, Cailane Ferreira Lima, sobreviveu após ser atingida de raspão na cabeça.
Na fuga, o bando foi surpreendido por membros de uma facção rival e houve intenso tiroteio. Sete suspeitos foram presos em flagrante pela Polícia Militar em uma área de mata, e um adolescente envolvido na execução foi encontrado morto próximo ao local.
Armados até com fuzil e utilizando um carro roubado de um motorista de aplicativo, os criminosos foram denunciados pelo MPAC. Quatro dos presos acabaram impronunciados por falta de provas, mas Denilson, Dário e Joabi foram levados a júri.
A acusação, sustentada pelo promotor Teotônio Rodrigues, foi acolhida pelos jurados. Joabi Santos recebeu pena de 38 anos, Denilson do Rosário foi condenado a 25 anos e Dário Bezerra a 21 anos de prisão, todos em regime fechado.
Comentários
Geral
Motociclista fica ferido em colisão com carro no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco
Condutor do veículo estava com CNH vencida; vítima foi socorrida pelo SAMU e segue em estado estável
Um acidente de trânsito entre uma motocicleta e um carro deixou ferido Marcelino Pinheiro da Silva, de 26 anos, na noite desta segunda-feira (15), no cruzamento da Rua Rio de Janeiro com a Rua Carneiro Leão, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.
Segundo testemunhas, Marcelino pilotava uma Yamaha Fazer branca quando teve a preferencial desrespeitada por um HB20, também branco, conduzido por Josué. O motociclista colidiu fortemente contra a lateral do carro e foi arremessado ao solo.
Com o impacto, a vítima perdeu a consciência, sofreu escoriações, além de dores no quadril e na perna direita. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou Marcelino ao Pronto-Socorro, onde seu quadro foi considerado estável.
Policiais do Batalhão de Trânsito isolaram a área e realizaram os procedimentos de perícia. O motorista do carro, que estava com a CNH vencida, passou por teste de bafômetro, cujo resultado foi negativo. Após os trabalhos, a motocicleta foi removida por um guincho.
Comentários
Geral
Detento é condenado a mais de 30 anos de prisão por homicídio em Rio Branco
Árdison de Lima Leão foi considerado culpado pelo assassinato de Raicharles Lima de Souza; crime teria sido motivado por vingança
O detento Árdison de Lima Leão foi condenado a 30 anos e 7 meses de prisão em regime fechado pelo homicídio de Raicharles Lima de Souza, ocorrido em 15 de janeiro do ano passado, em Rio Branco. A decisão foi proferida nesta segunda-feira (15) pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri, durante sessão no Fórum Criminal.
Segundo a denúncia, o crime foi motivado por vingança, após Raicharles denunciar Leão a integrantes de uma organização criminosa. A vítima foi morta a golpes de faca em uma residência na Rua Corinthians, no bairro Defesa Civil.
Durante o julgamento, o réu confessou a autoria, mas alegou legítima defesa. A versão, no entanto, não convenceu os jurados, que decidiram pela condenação. A defesa ainda pode recorrer da sentença.
Comentários
Geral
Polícia Militar apreende mais de 4 kg de Skank e prende dois jovens por tráfico na capital
Ação da Força Tática resultou em prejuízo de mais de R$ 40 mil ao crime organizado; suspeitos já tinham passagens pela Justiça
Uma operação da Polícia Militar do Acre, realizada no início da noite desta segunda-feira (15), resultou na prisão de dois jovens acusados de tráfico de drogas e na apreensão de 4,2 kg de Skank, no bairro Vitória, região de parte alta de Rio Branco.
A ação foi desencadeada após denúncia sobre comércio ilícito na Rua Santa Fé. Equipes da Força Tática do 3º e 1º Batalhões se dirigiram ao local e flagraram Diego Lopes, de 19 anos, que tentou fugir, mas foi contido. Outro suspeito, Adriel Costa Dourado, de 23 anos, foi detido ao tentar pular um muro nos fundos da residência.
Durante buscas, os policiais localizaram cinco tijolos e um invólucro de Skank escondidos em um barraco, totalizando 4,230 kg da droga. O material apreendido representa um prejuízo estimado em R$ 42 mil ao crime organizado, segundo a PM.
A dupla, que já possuía antecedentes criminais, confessou o envolvimento com o tráfico. Eles receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), junto com a droga apreendida, para os procedimentos legais.
Você precisa fazer login para comentar.