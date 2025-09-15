Trio é condenado por ataque a casal durante guerra entre facções no Taquari

Conselho de Sentença condena três réus a penas que somam mais de 80 anos de prisão por homicídio, tentativa de assassinato e participação em organização criminosa

O Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar condenou, nesta segunda-feira (15), os presidiários Denilson do Rosário Braga, Dário Bezerra Souza e Joabi Santos da Silva, por homicídio, tentativa de assassinato e integração a organização criminosa.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Acre, os três participaram do ataque a uma residência na Travessa Cruzeiro do Sul, no bairro Taquari, em 15 de agosto de 2023. Na ocasião, Maycon Douglas da Silva foi executado a tiros e sua esposa, Cailane Ferreira Lima, sobreviveu após ser atingida de raspão na cabeça.

Na fuga, o bando foi surpreendido por membros de uma facção rival e houve intenso tiroteio. Sete suspeitos foram presos em flagrante pela Polícia Militar em uma área de mata, e um adolescente envolvido na execução foi encontrado morto próximo ao local.

Armados até com fuzil e utilizando um carro roubado de um motorista de aplicativo, os criminosos foram denunciados pelo MPAC. Quatro dos presos acabaram impronunciados por falta de provas, mas Denilson, Dário e Joabi foram levados a júri.

A acusação, sustentada pelo promotor Teotônio Rodrigues, foi acolhida pelos jurados. Joabi Santos recebeu pena de 38 anos, Denilson do Rosário foi condenado a 25 anos e Dário Bezerra a 21 anos de prisão, todos em regime fechado.

