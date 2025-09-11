Trio é condenado a mais de 150 anos de prisão por assassinato de mecânico em Rio Branco

Crime foi motivado por ciúmes e aconteceu na frente da esposa da vítima, em novembro de 2023

A 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco condenou, nesta semana, Roniscley Ribeiro da Silva, Mayke Wisley Oliveira dos Santos e Francisco Valdecir Borges da Silva a mais de 150 anos de prisão somadas as penas. Eles foram responsabilizados pelo assassinato do mecânico José Francisco de Assis da Silva, morto a tiros no dia 26 de novembro de 2023, na chácara onde morava, na região do Belo Jardim, na capital acreana. A execução ocorreu na frente da esposa da vítima.

O julgamento foi conduzido pelo conselho de sentença e contou com a acusação do promotor de Justiça Carlos Pescador, que pediu a condenação dos três réus. Além do homicídio, eles também responderam por furto, roubo, corrupção de menores e constrangimento ilegal.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime foi motivado por ciúmes. O mandante, Francisco Valdecir Borges da Silva, não aceitava o fim de um relacionamento anterior e encomendou a morte do mecânico, novo companheiro de sua ex. Mesmo já tendo condenação anterior por homicídio e estando preso, ele continuava fazendo ameaças.

O processo aponta que Roniscley Ribeiro da Silva e Mayke Wisley Oliveira dos Santos participaram diretamente da execução. Em interrogatório, Francisco negou ter pago R$ 10 mil pelo crime. Já Mayke confessou a autoria, mas não revelou detalhes.

Penas aplicadas

Roniscley Ribeiro da Silva : 62 anos, 10 meses e 22 dias de prisão em regime fechado.

Mayke Wisley Oliveira dos Santos : 62 anos, 10 meses e 22 dias de prisão em regime fechado.

Francisco Valdecir Borges da Silva: 30 anos de prisão em regime fechado, como mandante.

