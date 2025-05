Trio do “Tribunal do Crime” é preso por torturar rival em Rio Branco

Homem também é investigado por envolvimento com facção criminosa no Acre; operação foi fruto de cooperação entre polícias civis dos dois estados

Um homem acusado de homicídio ocorrido em 2024 em Cruzeiro do Sul (AC) foi preso na manhã desta segunda-feira (5), no estado do Espírito Santo. A captura foi resultado de uma operação integrada entre a Polícia Civil do Acre e a polícia capixaba.

De acordo com o delegado Vinícius Almeida, responsável pelas investigações, os agentes acreanos conseguiram reunir provas suficientes para identificar o autor do crime e solicitar à Justiça a emissão de um mandado de prisão. “Esse homicídio foi desvendado aqui pelos nossos agentes. Não posso repassar detalhes da investigação, mas havia um mandado de prisão, e logramos êxito em sua prisão”, afirmou o delegado.

Após a localização do suspeito no Espírito Santo, as informações foram repassadas às autoridades locais, que realizaram a prisão. Além de responder pelo homicídio, o homem é investigado por suposta ligação com uma facção criminosa que atua na região do Vale do Juruá.

O suspeito será transferido de volta ao Acre, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil do estado continua apurando a possível participação dele em outras atividades criminosas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários