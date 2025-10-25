Trio condenado por roubo tem pena mantida pelo Tribunal de Justiça

Câmara Criminal nega recurso e confirma condenação de mais de 8 anos de prisão para cada réu

O Tribunal de Justiça do Acre manteve a condenação dos presidiários Jhon Detlives Monte Ribeiro, Welison da Costa Chagas e Gabriel Monteiro, sentenciados a 8 anos, 7 meses e 13 dias de prisão pelo crime de roubo. A decisão foi confirmada pela Câmara Criminal após os advogados recorrerem pedindo absolvição por falta de provas e redução das penas.

A relatora do processo, desembargadora Denise Castelo Bonfim, destacou que as provas apresentadas comprovam a participação dos réus no crime, motivo pelo qual a condenação foi mantida. O voto foi acompanhado por unanimidade pelos demais desembargadores.

O crime ocorreu na noite de 19 de dezembro de 2023, na Travessa do Sol, bairro Cidade Nova, em Rio Branco, quando uma família foi rendida por um grupo armado e mantida refém por quase duas horas. Os criminosos roubaram dinheiro, celulares, objetos de valor e uma motocicleta.

Outros dois acusados, Antônio Carlos Roberto de Souza e Ítalo Souza de Araújo, tiveram o processo desmembrado e ainda aguardam julgamento.

