Extra
Trio armado assalta supermercado em Rio Branco e leva R$ 4 mil; dois suspeitos são presos
Câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa no bairro Ivete Vargas
Três criminosos armados invadiram o supermercado Mercale, localizado na Rua Leblon, bairro Ivete Vargas, em Rio Branco, na noite desta terça-feira (28), e roubaram cerca de R$ 4 mil em dinheiro, além de celulares de funcionários e clientes.
Segundo informações da Polícia Militar, o trio entrou no local por volta das 21h, fingindo ser clientes. Minutos depois, anunciaram o assalto, renderam as pessoas presentes e levaram o dinheiro dos caixas e dois celulares. A ação durou cerca de três minutos, e os criminosos fugiram em um veículo de aplicativo modelo Hyundai HB20 branco.
As câmeras de segurança registraram toda a ação. Durante as diligências, a polícia recebeu uma denúncia anônima que levou à identificação de outros dois suspeitos que teriam planejado o crime: Valéria de Jesus da Silva Ribeiro, de 23 anos, e José Wellyngton Carneiro Ponciano, de 24 anos. José seria o responsável por fornecer as armas utilizadas no assalto.
As equipes localizaram uma mochila com roupas usadas no crime e uma capa de celular roxa, reconhecida por uma das vítimas, em um terreno baldio no bairro Castelo Branco. Em seguida, os policiais encontraram e prenderam Valéria e José em um beco na Travessa Érico Veríssimo, no bairro Preventório.
Ambos foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (DEFLA). José chegou a ironizar os policiais, afirmando que seria libertado após a audiência de custódia. As imagens do circuito interno e demais provas foram entregues à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para identificar os demais envolvidos.
Comentários
Extra
Acre está sob alertas laranja e amarelo para chuvas intensas e ventos fortes, informa Cigma
O Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) reforça o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para perigo (nível laranja) e perigo potencial (nível amarelo) de chuvas intensas em diversas regiões do Acre nesta terça-feira, 28, até quarta, 29, às 10h.
De acordo com o aviso meteorológico, a previsão é de chuvas intensas, variando entre 20 e 60 mm por hora, podendo atingir até 100 mm por dia, acompanhadas de ventos fortes, com rajadas entre 40 e 100 km/h. As condições aumentam o risco de queda de galhos e árvores, alagamentos, descargas elétricas e interrupção no fornecimento de energia elétrica.
O alerta orienta a população a evitar abrigar-se debaixo de árvores, pois há risco de descargas elétricas, e recomenda atenção redobrada em áreas sujeitas a alagamentos e deslizamentos.
A chefe da Sala de Situação do Cigma, Ylza Lima, reforça a importância da atuação do Cigma na atenção constante às condições meteorológicas
“É fundamental permanecer em alerta e acompanhar continuamente as previsões do tempo, porque as condições atmosféricas podem mudar rapidamente. Esse monitoramento é essencial para garantir a segurança da população e para apoiar a tomada de decisões, principalmente em situações que envolvem risco de eventos extremos”, destaca.
Alerta de chuvas intensas
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) também emitiu alerta de risco hidrológico moderado para Rio Branco e Porto Velho (RO). De acordo com o órgão, as fortes chuvas podem provocar alagamentos em áreas mais baixas ou com drenagem deficiente, além de inundações pontuais em rios e córregos urbanos.
Comentários
Extra
O silêncio que grita: a luta das mulheres contra a violência doméstica no acre
Era para ser só mais uma tarde de agressões, de sofrimento e de aceitação que o destino impusera aquela mulher de olhar triste e oprimido. Mas para “Raimunda”, nome fictício que vamos usar para preservar a identidade de nossa entrevistada, uma mulher jovem, cheia de marcas no corpo e na alma, resolveu agir e por um ponto final na vida que o destino havia condenado a vivê-la sem seu consentimento. Raimunda de 38 anos, mãe de 9 filhos, após 19 anos em silêncio, vivendo uma vida conturbada e atormentada, sendo furada com faca, cortada com machado e apanhando todos os dias na frente dos filhos, nos relata como fez para sair do ostracismo da dor e da tristeza de uma vida cansada, estampada em seu rosto:
“Eu passei 19 anos vivendo uma vida de tormento, de agressão, de sofrimento, peguei muitos…é golpes, furada de faca, golpe de machado, tudo isso. Todo dia eu apanhava com meus filhos, na frente dos meus filhos, até que um dia, chegou o dia que eu decidi, já não aguentava mais o sofrimento, aí eu resolvi pedir socorro. “Tava” lá numa tarde, passei amanhã toda na peia, quando foi na tarde, eu decidi ligar pra polícia, pra polícia ir me tirar de lá, aí, só assim que eu me livrei dele, me libertar desse sufoco.” contou a nossa reportagem.
Raimunda é uma dos milhares entre as mulheres acreanas que enfrentam, todos os dias, a violência doméstica. Um problema que ainda mora, silenciosamente, dentro de muitos lares, hoje, ao lado dos filhos em um dos abrigos, mantido pelo Governo do Estado do Acre, enfrenta um futuro incerto, mas com a certeza de que está segura.
A psicóloga, da Casa Abrigo Mãe da Mata, fala a respeito do perfil emocional das mulheres que chegam ao abrigo. “A gente percebe de acordo com o número de mulheres, que nós acolhemos na instituição, é um elevado número de mulheres que tem surgido, pra nós aqui, com transtornos mentais. É situações que envolvem estados depressivos, tentativas e ações suicidas, inclusive no ano passado nós recebemos, e até fizemos uma alerta pra que nesse ano, tivesse uns trabalhos voltados mais pra essa questão psicológica, emocional desse suporte pra essas mulheres’’, comentou. Assim, o medo instalado no corpo dá espaço para a mulher duvidar de si mesma e perder o senso de valor, por não ter condições financeira e nem emocional para sair dessa situação que a consome silenciosamente.
A assistente social, da Casa Abrigo Mãe da Mata, também falou a respeito da importância do assistencialismo para essas mulheres que chegam destruídas emocionalmente e financeiramente. “No primeiro momento a gente faz o acolhimento delas, atendendo-as, entendendo um pouco da situação, o que trouxe elas aqui, e aí a gente vai ver as demandas necessárias, muitas vezes inclusão no aluguel social, inclusão no CaD único né, que é para a solicitação do bolsa família.”
A Casa Abrigo Mãe da Mata, oferece apoio psicológico, jurídico e social e atua há mais de 24 anos, acolhendo mulheres que sofrem todo tipo de violência de quem deveria protegê-las. Entre 2024 e de janeiro a setembro de 2025, foram atendidas 170 mulheres, inclusive, 2 imigrantes, 2 Trans e 7 indígenas como também 174 crianças.
De acordo com os dados do observatório de violência de gênero do Ministério Público do Acre, o número de feminicídio consumado, de 2018 a 2025, somam- se 87 e 158 tentativas contra a mulher. Como nos mostra o gráfico:feminicidometro.mpac.mp.br
Por trás desses números estão tantas mulheres que são silenciadas pelo seu maior cúmplice: o medo.
Foi somente em 7 de agosto de 2006, que surgiu a Lei Maria da Penha, uma das mais conhecidas no mundo no combate à violência contra a mulher como também a criação da Lei do Feminicídio em 2015. Atualmente, o estado do Acre conta com duas delegacias da mulher. Segundo informações da Secretaria da Mulher (SERMULHER), todos os municípios possuem rede de atendimento, pela Lei Maria da Penha, a delegacia Geral de Polícia, Promotoria, Varas, CREAS que podem fazer o atendimento de mulheres vítimas de violência
O Estado vem desenvolvendo por meio da Polícia Militar, o atendimento às mulheres vítimas de violência. A Tenente Coronel Cristiane Soares, Coordenadora da Patrulha Maria da Penha, explica sobre a importância da Patrulha na defesa da mulher. “A Patrulha Maria da Penha, ela atua, principalmente, na defesa das mulheres que são vítimas de violência doméstica, mas também para levar informações para quem não chegou a ser vítima. As ocorrências em si, a gente tem um aumento no número de chamada no 190, do que a gente tinha há alguns anos atrás, mas isso também já reflete a confiança que a população hoje está tendo na polícia”.
Portanto, nem toda agressão deixa marcas físicas. Ela se esconde, silenciosamente, em cada voz enfraquecida por meio de quem não pode gritar, mas o silêncio desta ecoa em toda a sociedade. Todavia, enquanto houver uma mulher sofrendo, a nossa voz não pode ser silenciada.
Se você é vítima de violência doméstica ou conhece alguém nessa situação, denuncie. A ligação para o 180 é gratuita e anônima. Em casos de urgência, ligue 190.
Eu sou Mirley Castro, e esta é uma reportagem sobre as vozes que o silêncio não conseguirá calar.
Comentários
Extra
Vereador Almir Andrade cobra solução para falhas na iluminação pública e em Brasileia
Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Brasileia realizada nesta terça-feira (28), o vereador Almir Andrade de Lima (Progressistas, que é da base do prefeito Carlinho do Pelado, utilizou seu tempo na tribuna para cobrar melhorias urgentes na iluminação pública de diversos bairros do município.
De acordo com o parlamentar, moradores têm reclamado da falta de iluminação em várias ruas, apesar de continuarem pagando a taxa de iluminação pública que aparece mensalmente nas contas de energia elétrica. A denúncia foi encaminhada ao vereador e, em atenção à demanda popular, ele levou o tema à discussão pública, durante a sessão transmitida ao vivo pelas redes sociais da Câmara e por veículos de comunicação locais.
“Estou reiterando esse pedido à Secretaria de Obras do Município, além de outras solicitações, para que nossos munícipes tenham o devido atendimento e possam circular com segurança à noite”, afirmou Almir.
O vereador destacou ainda que, segundo informações obtidas junto ao setor responsável, os equipamentos necessários para a manutenção da rede já teriam chegado, mas que a demora na execução dos reparos vem causando insatisfação e insegurança à população.
Importante lembrar que existe um requerimento antigo da ex-vereadora Alda Pacheco, que solicita a retirada da cobrança da taxa de iluminação pública nas contas de energia elétrica em locais onde o serviço não é prestado.
Os consumidores que desejarem solicitar a retirada da taxa podem procurar diretamente a Energisa ou o Setor de Cadastro da Prefeitura de Brasileia para formalizar o pedido.
A cobrança do vereador reflete uma demanda crescente da população, que pede mais eficiência na prestação do serviço e transparência na utilização dos recursos arrecadados com a taxa.
Veja vídeo
Você precisa fazer login para comentar.