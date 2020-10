Trio acusado de matar homem e deixar corpo algemado em rio é condenado a mais de 70 anos

Francimar Conceição da Silva, Amauri Sandro da Silva e John Cleison Rodrigues foram julgados nessa quinta-feira (1) na 2ª Vara do Tribunal do Júri, em Rio Branco. Corpo da vítima foi achado às margens do Rio Acre em abril de 2018.