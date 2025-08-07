Geral
Trio acusado de assassinato de mecânico será julgado em setembro no Tribunal do Júri de Rio Branco
Roniscley Ribeiro, Mayke Wisley e Francisco Valdecir respondem pelo homicídio de José Francisco de Assis, morto a tiros na frente da esposa; acusados já possuem histórico de condenações por crimes brutais
Os réus Roniscley Ribeiro da Silva, Mayke Wisley Oliveira dos Santos e Francisco Valdecir Borges da Silva irão a julgamento no próximo dia 15 de setembro, em sessão marcada para a 1ª Vara do Tribunal do Júri do Fórum Criminal de Rio Branco. Eles são acusados de envolvimento no assassinato do mecânico José Francisco de Assis da Silva, ocorrido em 26 de novembro de 2023, na região do Belo Jardim, na capital acreana.
Segundo as investigações, divulgadas pela TV 5, Francisco Valdecir seria o mandante do crime, enquanto Roniscley e Mayke teriam sido os executores. O homicídio foi cometido na frente da esposa da vítima, na chácara onde o casal residia. A mulher ainda tentou impedir a ação, mas os criminosos efetuaram os disparos contra José Francisco. Parte do crime foi capturada por câmeras de segurança instaladas no local.
Em abril deste ano, os três acusados foram pronunciados para júri popular. A defesa recorreu da decisão, mas a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre manteve a sentença de pronúncia, confirmando o julgamento.
Roniscley Ribeiro e Mayke Wisley já têm passagens pela Justiça. Em outubro de 2023, foram condenados por latrocínio e homicídio em um outro caso: o assassinato do comerciante José Góes, de 59 anos, e de seu sobrinho Nathanael Góes dos Santos. Roniscley foi sentenciado a 79 anos, 5 meses e 26 dias de prisão; já Mayke recebeu pena de 68 anos e 6 meses.
Geral
Acre fica entre os dez maiores custos para tirar a CNH no Brasil, aponta Senatran
Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Acre pesa no bolso do cidadão. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o valor total da primeira habilitação no estado chega a R$ 3.906,60, um dos mais altos do país.
Entre as 27 unidades da federação, o Acre aparece entre os dez estados com o maior custo para obtenção do documento. O valor inclui todas as etapas exigidas para a primeira habilitação, como exames médicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas, taxas de serviços e provas.
Para efeito de comparação, o estado mais barato é a Paraíba, onde o custo total gira em torno de R$ 1.950,40, menos da metade do que se paga no Acre. Já o estado mais caro é Rio Grande do Sul, com R$ 4.951,35, seguido por Mato Grosso do Sul (R$ 4.477,95) e Bahia (R$ 4.120,75).
Geral
Polícia Civil do Acre cumpre mandado de prisão contra mulher condenada por tráfico de drogas em Xapuri
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, deu cumprimento a um mandado de prisão contra M.C., condenada a nove anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação ocorreu no último dia 30 de julho e reforça o compromisso da instituição com o combate ao crime organizado e à disseminação de entorpecentes na região.
Segundo consta na sentença proferida pelo Judiciário, M.C. mantinha uma associação criminosa com seu companheiro, D.O., que já havia sido condenado por tráfico de drogas e crueldade contra animais. De acordo com as investigações, o casal atuava de forma reiterada no comércio ilícito de drogas no município de Xapuri, representando uma ameaça à ordem pública e à segurança da população local.
Em sua decisão, o magistrado fixou o regime fechado como início de cumprimento da pena e negou à ré o direito de recorrer em liberdade, enfatizando a necessidade de manter a ordem e prevenir novos delitos.
Após a prisão, realizada com eficiência pelos agentes da Polícia Civil, M.C. foi apresentada à audiência de custódia, ocasião em que o Poder Judiciário optou por manter sua prisão, reconhecendo a legalidade da ação policial e a gravidade dos crimes cometidos.
Fonte: PCAC
