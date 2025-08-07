Trio acusado de assassinato de mecânico será julgado em setembro no Tribunal do Júri de Rio Branco

Roniscley Ribeiro, Mayke Wisley e Francisco Valdecir respondem pelo homicídio de José Francisco de Assis, morto a tiros na frente da esposa; acusados já possuem histórico de condenações por crimes brutais

Os réus Roniscley Ribeiro da Silva, Mayke Wisley Oliveira dos Santos e Francisco Valdecir Borges da Silva irão a julgamento no próximo dia 15 de setembro, em sessão marcada para a 1ª Vara do Tribunal do Júri do Fórum Criminal de Rio Branco. Eles são acusados de envolvimento no assassinato do mecânico José Francisco de Assis da Silva, ocorrido em 26 de novembro de 2023, na região do Belo Jardim, na capital acreana.

Segundo as investigações, divulgadas pela TV 5, Francisco Valdecir seria o mandante do crime, enquanto Roniscley e Mayke teriam sido os executores. O homicídio foi cometido na frente da esposa da vítima, na chácara onde o casal residia. A mulher ainda tentou impedir a ação, mas os criminosos efetuaram os disparos contra José Francisco. Parte do crime foi capturada por câmeras de segurança instaladas no local.

Em abril deste ano, os três acusados foram pronunciados para júri popular. A defesa recorreu da decisão, mas a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre manteve a sentença de pronúncia, confirmando o julgamento.

Roniscley Ribeiro e Mayke Wisley já têm passagens pela Justiça. Em outubro de 2023, foram condenados por latrocínio e homicídio em um outro caso: o assassinato do comerciante José Góes, de 59 anos, e de seu sobrinho Nathanael Góes dos Santos. Roniscley foi sentenciado a 79 anos, 5 meses e 26 dias de prisão; já Mayke recebeu pena de 68 anos e 6 meses.

