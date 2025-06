Tribunal do Júri: Membro de organização criminosa é condenado a mais de 19 anos de prisão

Duas apostas simples de Rio Branco e Xapuri acertaram 5 números no concurso 2.873; prêmio principal acumula e pode chegar a R$ 61 milhões na terça-feira

A Mega-Sena do último sábado (7) deixou o Acre na torcida: duas apostas feitas em Rio Branco e Xapuri acertaram cinco números e garantiram prêmios de R$ 44.356,88 cada. O concurso 2.873, que teve o prêmio principal estimado em R$ 51 milhões, não teve ganhadores com as seis dezenas (04 – 05 – 17 – 27 – 52 – 56), fazendo o valor acumular para R$ 61 milhões no próximo sorteio, marcado para terça-feira (11).

Além dos dois acertadores da quina, outros 19 jogos do estado acertaram quatro números (quadra). Uma aposta em bolão garantiu R$ 2.043,36, enquanto as demais premiações individuais pagaram R$ 681,13 cada. Rio Branco concentrou a maioria dos ganhadores (13), seguido por Cruzeiro do Sul (2), Marechal Thaumaturgo, Feijó, Brasileia e Acrelândia. Em todo o Brasil, 95 apostas dividiram o prêmio da quina, e 8.838 acertaram a quadra.

Do total de apostas que acertaram a quadra, 13 foram feitas em Rio Branco, duas em Cruzeiro do Sul, e as demais em Marechal Thaumaturgo, Feijó, Brasileia e Acrelândia.

Ao todo, 95 apostas em todo o país acertaram cinco números e dividiram o prêmio da quina. Outras 8.838 apostas acertaram a quadra.

A Mega-Sena permite apostas simples a partir de R$ 5 em casas lotéricas credenciadas, ou pelo site e aplicativo da Caixa, onde o valor mínimo para jogos é de R$ 30. Os bilhetes podem ser registrados até às 19h do dia do sorteio.

