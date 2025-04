Tribunal decreta prisão preventiva por tráfico de drogas após apreensão de 201 quilos de maconha

O Policial Civil do Acre, Kairon Barroso, foi um dos destaques do curso SWAT realizado nos Estados Unidos entre os dias 24 e 28 de março. Pela disciplina e desempenho exemplar nas atividades, ele foi eleito pelos instrutores como um dos melhores alunos do treinamento, sendo condecorado com um troféu de reconhecimento.

O destaque de Kairon Barroso não se limitou às avaliações gerais. Durante o teste de tiro, que exigia velocidade e precisão, ele obteve o melhor desempenho entre todos os participantes, garantindo o primeiro lugar na competição.

O curso SWAT foi proporcionado aos operadores de segurança pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Coronel Ulysses. A iniciativa visa aprimorar as técnicas dos agentes e elevar o nível de resposta tática das forças de segurança pública no Acre.

O policial civil Kairon Barroso celebrou a conquista e ressaltou a importância da experiência para sua carreira: “Tenho 9 anos na polícia, dos quais quase 7 anos na DCORE. Esse curso foi uma oportunidade ímpar para minha carreira profissional, lá aprendi muito com os policiais americanos. Sou muito grato à Polícia Civil, na pessoa do Dr. Henrique Maciel, por ter me dado essa oportunidade. Quero poder multiplicar ao máximo esse conhecimento com os demais operadores e, sobretudo, usar tudo que aprendi para desempenhar de forma mais eficiente minhas funções em benefício da sociedade acreana”, disse.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. Henrique Maciel, parabenizou o policial pelo desempenho e reforçou a importância do aperfeiçoamento constante dos agentes: “O sucesso do Kairon neste curso é motivo de orgulho para toda a Polícia Civil do Acre. Investir na capacitação dos nossos policiais é essencial para garantir um trabalho cada vez mais eficiente e profissional. Essa conquista demonstra que estamos no caminho certo, buscando sempre aprimorar nossas técnicas para melhor servir à população”, enfatizou.

Fonte: PCAC

