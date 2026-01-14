Tribunal de Justiça do Acre publica quarta convocação de estagiários de graduação

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) publicou nesta quarta-feira, 13, o Edital nº 02/2026, que trata da quarta convocação de acadêmicos aprovados no processo seletivo simplificado para estágio de graduação em diversas áreas.

A convocação segue a nova orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre a distribuição da força de trabalho e do orçamento no Judiciário, além de atender à necessidade de reforço no quadro de estagiários para auxiliar nos serviços essenciais e garantir o regular funcionamento das unidades.

Nesta etapa, foram convocados candidatos aprovados nos cursos de Engenharia Elétrica e Pedagogia, ambos para atuação em Rio Branco, respeitando a ordem de classificação prevista nos Editais nº 01/2025 e nº 03/2025, publicados anteriormente no Diário da Justiça Eletrônico.

Os candidatos convocados devem enviar a documentação exigida no prazo de cinco dias úteis, exclusivamente por e-mail, para o endereço [email protected], sob pena de perda da vaga. A documentação deve ser digitalizada e encaminhada em arquivo único no formato PDF.

Entre os documentos exigidos estão RG, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, comprovante de residência, histórico escolar com rendimento acadêmico, declaração de matrícula, certidões negativas da Justiça Estadual, Federal e Eleitoral, além de comprovante de conta bancária no Banco do Brasil para recebimento da bolsa. Candidatos com deficiência devem apresentar laudo médico recente.

O TJAC destaca que a entrega da documentação é fundamental para a formação do cadastro institucional, o que facilita a comunicação com os candidatos à medida que surgirem novas vagas durante o prazo de validade do processo seletivo. Informações adicionais podem ser obtidas junto à Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Servidores (SUGED), pelo telefone (68) 3212-8264.

Relacionado

Comentários