Tribunal de Justiça divulga resultado das eleições para juízas e juízes de paz
Eleição contou com a participação ativa de eleitoras e eleitores em todas as comarcas do Acre
O relógio marcava 17h quando as votações foram encerradas, dando início à apuração da primeira Eleição de Juízas e Juízes de Paz no Acre. O processo ocorreu com grande expectativa neste domingo, 30, no auditório da Escola do Poder Judiciário (Esjud), anexo ao Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). A contagem dos votos foi transmitida ao vivo pelo canal oficial do TJAC no YouTube, permitindo que a população acompanhasse em tempo real o desenrolar do evento.
A eleição, que contou com a participação ativa de eleitores em todo o Acre, reflete um marco histórico na Justiça acreana, permitindo que a população escolhesse seus representantes para o cargo de juíza e juiz de paz.
Vale do Juruá vive dia histórico com eleição marcada por presença popular e eficiência na organização
O presidente do TJAC, desembargador Laudivon Nogueira, destacou que este pleito foi um evento histórico, sendo registrado como a primeira eleição desse tipo a ser realizada no Brasil e tendo ocorrido integralmente no estado do Acre.
“O evento transcorreu exatamente conforme o planejado, garantindo a conformidade dos resultados. O sucesso da iniciativa é vantajoso para o eleitorado e posiciona o Acre em uma situação de liderança nacional. Esse é um processo democrático que contribuiu muito para as comunidades, ao definir quem realizará casamentos, atos de acordo e conciliações. Foi uma oportunidade ímpar para a sociedade eleger quem desempenhará essa função”, disse.
O pleito ocorreu simultaneamente nos 22 municípios do estado e ofereceu 24 vagas, sendo três para Rio Branco e uma para cada um das demais cidades. Foram utilizadas 349 urnas eletrônicas em 93 locais de votação. Em Rio Branco, por exemplo, foram 91 urnas distribuídas em 21 escolas — o maior colégio eleitoral do processo. A votação foi realizada exclusivamente em urna eletrônica, adotando o mesmo padrão de segurança e confiabilidade das eleições tradicionais.
Foram em torno de 2 mil pessoas envolvidas em todo o processo da eleição. Magistrados, servidores, colaboradores e parceiros que atuaram na logística, operacional, coordenação, e também como mesários e secretários.
O desembargador Júnior Alberto esteve presente no local de apuração representando a Corte. Ele ressaltou que o pleito é algo inédito no Acre. Ele também agradeceu a todos os envolvidos pelo sucesso do evento.
“Depois de 37 anos da promulgação da nossa Constituição, o Estado do Acre é o primeiro do Brasil a realizar a sua eleição para juiz de país. É algo inédito e histórico, é uma demonstração que o Tribunal de Justiça do Estado do Acre tem um prometimento com o fortalecimento da democracia, a participação do cidadão e a justiça comunitária. Foram muitos envolvidos nesse processo. Uma eleição não se faz sozinho, então o TJAC contou com a parceria do TRE, magistrados, servidores e todos os colaboradores. Então, eu quero expressar aqui meu agradecimento a todos por essa grande rede que foi construída e que possibilitou essa realização dessas eleições com muito sucesso”, ressaltou.
*Fotos: Elisson Nogueira
Criança de 3 anos morre afogada em piscina durante comemoração de aniversário em Rio Branco
Menino caiu na água sem que familiares percebessem; Bombeiros e Samu tentaram reanimá-lo por 40 minutos
O pequeno Artur Fialho Barros, de 3 anos, morreu vítima de afogamento na noite deste domingo (30) na piscina de sua residência, localizada no Ramal do Pólo Benfica, região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo relatos de vizinhos, a família passava o dia reunida em confraternização, consumindo bebidas alcoólicas. No início da noite, ninguém percebeu que Artur havia se aproximado da piscina. O menino acabou caindo na água e, ao ser encontrado pelos familiares, foi rapidamente retirado. Ele completava 3 anos justamente neste domingo, data em que celebrava seu aniversário. Os familiares não souberam informar por quanto tempo a criança permaneceu submersa.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros do 2° Batalhão passava pelo local no momento do incidente. Os militares iniciaram os primeiros atendimentos e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou ambulâncias de suporte básico e avançado. Por cerca de 40 minutos, equipes tentaram reanimar a criança, mas, infelizmente, Artur não resistiu e teve o óbito declarado ainda no local.
Policiais Militares do 2° Batalhão isolaram a área para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos, o corpo do menino foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
VÍDEO: Discussão por carne de tatu termina em homicídio na zona rural de Mâncio Lima
Jovem de 26 anos é morto a facadas pelo próprio primo após desentendimento às margens do Rio Môa
Um homem identificado como Claudemir Cruz Vieira, de 26 anos, foi morto a facadas na manhã deste domingo (30) na comunidade São Salvador, zona rural de Mâncio Lima. O crime ocorreu às margens do Rio Môa, próximo ao porto da comunidade Belo Monte.
Segundo as informações repassadas, o autor do homicídio é Carlos Cesar de Souza Silva, de 24 anos, primo da vítima. Ambos navegavam de barco quando o caso foi comunicado ao COPOM. Uma equipe da Polícia Militar foi enviada ao local e encontrou Claudemir já sem vida dentro da embarcação.
Testemunhas relataram que os dois homens, junto com a esposa da vítima, passaram a noite ingerindo bebida alcoólica na casa de Claudemir. Pela manhã, uma discussão teria começado devido à divisão da carne de um tatu abatido na noite anterior. Durante o desentendimento, Claudemir teria atingido o primo com uma paulada, provocando ferimentos no braço, ombro e cabeça.
Ferido, Carlos Cesar reagiu com uma facada abaixo da costela esquerda da vítima. Mesmo gravemente atingido, Claudemir ainda caminhou alguns metros até a frente da igreja da comunidade, onde caiu e morreu.
Após o crime, moradores colocaram os dois envolvidos em um barco e os levaram ao porto de Belo Monte. Uma técnica de enfermagem que acompanhava o trajeto acionou a Polícia Militar. No local, os policiais deram voz de prisão ao agressor, que foi encaminhado ao Pronto-Socorro para sutura nos ferimentos da cabeça. Em seguida, ele foi levado à Delegacia de Mâncio Lima, onde permanece à disposição da Justiça.
Equipes da Perícia Técnica e do Instituto Médico Legal realizaram os procedimentos de praxe e fizeram a remoção do corpo.
Falta de dinheiro em caixas eletrônicos do Banco do Brasil persiste e prejudica clientes em Epitaciolândia
Problema crônico na única agência do município foi registrado novamente neste sábado (29) pelo vereador Ari Mendes; situação preocupa com a proximidade das festas de fim de ano
Os clientes do Banco do Brasil em Epitaciolândia continuam enfrentando graves transtornos devido à falta constante de dinheiro nos caixas eletrônicos da única agência do município. Neste sábado (29), o vereador Ari Mendes (Solidariedade) registrou em vídeo mais um episódio do problema, que se repete há anos sem solução efetiva.
A situação crítica inclui:
-
Caixas eletrônicos sem funcionamento para saques durante finais de semana
-
Falta crônica de notas nos terminais, mesmo em dias úteis
-
Ausência de fiscalização do Procon, que não tem escritório no município
O parlamentar destacou que o problema já foi amplamente discutido em sessões ordinárias da câmara municipal, com visitas dos vereadores à superintendência do banco em Rio Branco, mas as reclamações não surtiram efeito prático.
A situação preocupa especialmente com a aproximação das festas de fim de ano, quando a demanda por saques em espécie tradicionalmente aumenta. O Banco do Brasil detém a maioria dos pagamentos no estado e é a única instituição bancária com agência física no município, o que agrava o impacto da situação na população local.
Os esforços dos representantes do povo até o momento não conseguiram resolver o problema estrutural, deixando os clientes reféns do mau funcionamento dos serviços bancários na cidade.
Os vereadores de Epitaciolândia marcaram para a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal, que acontece na segunda-feira (1º), a presença do gerente da agência do Banco do Brasil no município. O representante da instituição financeira foi formalmente convocado para prestar esclarecimentos sobre os persistentes problemas no atendimento e a falta crônica de cédulas nos caixas eletrônicos.
O problema, que se arrasta há anos, tem causado sérios transtornos à população, especialmente em finais de semana e vésperas de feriados.
Na sessão, os parlamentares devem cobrar do gerente:
-
Soluções imediatas para o abastecimento regular dos caixas
-
Explicações sobre as causas da repetição do problema
-
Plano de ação concreto para evitar novos transtornos
-
Posicionamento sobre a ampliação do atendimento no município
A reunião ganha importância adicional com a aproximação do período natalino, quando tradicionalmente há aumento na demanda por saques em espécie. A população espera que a pressão dos vereadores possa finalmente resultar em medidas efetivas para resolver o problema que afeta milhares de clientes do banco no município.
