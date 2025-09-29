Tribunal de Justiça da Bolívia abre processo contra prefeita Ana Lucia por descumprir decisão sobre alimentação escolar

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), recebeu nesta segunda-feira, 29, a confirmação da destinação de R$ 11 milhões em emenda parlamentar do deputado federal Eduardo Velloso. O recurso será aplicado em obras de pavimentação no estado, fortalecendo a infraestrutura viária e garantindo melhores condições de mobilidade para a população.

A reunião, realizada na sede do Deracre, em Rio Branco, foi conduzida pela presidente da autarquia, Sula Ximenes, e teve como objetivo oficializar a confirmação da emenda e reforçar a parceria entre o Legislativo e o Executivo.

“Recebemos a confirmação da emenda e aproveitamos para discutir o planejamento das ações. Nosso compromisso é transformar investimentos em obras de qualidade, que gerem impacto positivo no dia a dia das pessoas e tragam mais segurança e conforto para quem utiliza nossas estradas”, afirmou Sula Ximenes.

O deputado Eduardo Velloso destacou que a destinação da emenda tem como objetivo contribuir para a melhoria da malha viária do Acre. “Investir em pavimentação é investir no desenvolvimento do estado. Estradas melhores significam mais oportunidades, mais integração e mais qualidade de vida para os acreanos”, declarou.

