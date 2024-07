Agência Brasil Triatlo masculino é adiado devido à poluição no Rio Sena

A World Triathlon e os organizadores dos Jogos Paris 2024 decidiram adiar a disputa do triatlo masculino, originalmente marcada para a manhã de terça-feira (30) na capital francesa, madrugada no horário de Brasília. A causa foi a poluição do rio Sena, causada principalmente pelas fortes chuvas que atingiram a cidade no último fim de semana. O rio vai receber as provas de natação da modalidade. Agora, o triatlo masculino está previsto para quarta-feira (31), a partir das 5h45 (horário de Brasília). Antes, a partir das 3h (horário de Brasília) de quarta, está prevista competição feminina. O triatlo misto, que reúne equipes de homens e mulheres, continua agendado para a próxima segunda (5 de agosto).

De acordo com um comunicado emitido pela federação internacional da modalidade, a decisão de adiar a disputa marcada para esta terça-feira foi tomada em conjunto com as autoridades municipais de Paris, baseado também nas condições meteorológicas. A World Triathlon afirma que a realização das provas vai depender de novos testes de qualidade na água do Sena para que os níveis de poluição estejam dentro dos limites estabelecidos pela federação para a prática da natação.

“Paris 2024 e a World Triathlon reiteram que a sua prioridade hoje é a saúde dos atletas. Os testes realizados no Sena hoje revelaram níveis de qualidade da água que não fornecem garantias suficientes para permitir a realização do evento”, diz um trecho do comunicado oficial.

O percurso do triatlo, que combina natação, ciclismo e corrida na mesma prova, terá início na ponte Alexandre III, no centro da capital parisiense. Inaugurada no ano de 1900, o local é uma das mais famosas pontes da cidade. Além do triatlo, as provas da maratona aquática também estão previstas para as águas do rio Sena. A data original ainda não foi alterada: dias 8 e 9 de agosto.

O Brasil conta com um total de quatro atletas classificados no triatlo. No masculino competem Manoel Messias e Miguel Hidalgo. E no feminino vão participar Djenyfer Arnold e Vitoria Lopes.

The post Triatlo masculino é adiado devido à poluição no Rio Sena first appeared on GPS Brasília – Portal de Notícias do DF .

Fonte: Nacional