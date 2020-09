Três trabalhadores morrem esmagados por árvores em distritos de Porto Velho

Segundo as autoridades o homem morreu após ser atingido por uma árvore, na última terça-feira (dia 1º), enquanto trabalhava na manutenção de uma cerca de pastagem de uma propriedade rural localizada no Ramal Jequitibá, região fronteiriça do distrito de Vista Alegre do Abunã-RO com o sul do município de Lábrea-AM.