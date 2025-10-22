Três suspeitos são detidos após roubo a clube na BR-364, em Rio Branco

Polícia Militar prendeu dois homens e apreendeu um adolescente após rastrear celular roubado até apartamento no bairro Santa Inês

Uma operação da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um adolescente logo após um roubo ocorrido na madrugada desta quarta-feira (22), no clube do Brancrev, localizado na BR-364, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com a PM, os suspeitos — identificados como Carlos Augusto, de 24 anos, e Jordan Luan, de 21 — utilizaram um alicate tesourão para arrombar o portão do estabelecimento. Durante a ação, uma pessoa foi rendida sob ameaça de arma de fogo, enquanto o grupo recolhia celulares, televisores, uma roçadeira e outros eletrônicos antes de fugir.

Com o auxílio do rastreamento via GPS de um dos celulares roubados, os policiais localizaram um apartamento na Rua Jerusalém, no bairro Santa Inês. No local, foi encontrada uma roçadeira do lado de fora e, pela janela, os militares visualizaram uma escopeta calibre .16 com seis cartuchos intactos.

A vítima reconheceu Jordan Luan como o principal autor do crime. Diante das evidências, os policiais prenderam os dois maiores e apreenderam o adolescente, conduzindo todos à Delegacia Central de Flagrantes (Defla).

Em depoimento, Carlos Augusto afirmou ser o proprietário da escopeta apreendida. A Polícia Militar segue investigando se o trio tem envolvimento em outros crimes semelhantes na capital.

Relacionado

Comentários