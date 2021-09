Três são condenados a mais de 100 anos de prisão por matar e decapitar homem no Acre

Eduardo da Silva Lima, Paulo Sérgio da Silva Rocha e José Vandisson, foram condenados nesta sexta-feira, 24, pelo Tribunal do Júri de Cruzeiro do Sul, a 103 anos de prisão pelo homicídio de José Maria de Souza Lima, ocorrido em 19 de abril de 2018.

Além de vários tiros e facadas, os homens decapitaram a vítima e a colocaram no medidor de energia de uma casa no bairro Telégrafo.

Cinco pessoas participaram do assassinato, sendo que dois menores já foram julgados pela Vara da Infância.

O crime

O corpo de José foi achado dentro da casa dele na comunidade Olivença. A polícia fez buscas no local tentando achar a cabeça de Lima, o que só aconteceu no dia seguinte, no bairro do Telégrafo.

Os vizinhos da vítima disseram à polícia que na hora do crime ouviram os disparos e os suspeitos gritando o nome de uma facção.

