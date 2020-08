No final da tarde desta quinta-feira (06), os investigadores da Polícia Civil em Brasiléia, prenderam em flagrante os nacionais D.A. A., J.A. S. e O.D. S. S. pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, dois automóveis, sendo um VW/Gol e um VW/Space Fox, ambos com placas de táxi, 10Kg de skunk (maconha turbinada) e 20kg de cocaína pura.

Os Policiais já investigavam os suspeitos e a dias vinham os monitorando, tendo conseguido prendê-los num posto de combustível do município, quando abasteciam os veículos para se deslocarem para à capital do Estado com a droga.

Os criminosos estavam em dois carros, sendo que o SpaceFox, que era o “batedor” do outro veículo, VW/Gol, que era onde estavam as drogas que estavam escondidas nas caixas de som do automóvel. Na casa de um dos criminosos também foi encontrada mais 1Kg de cocaína.

Os Policiais conseguiram “levantar” que os criminosos já tinham levado no mínimo 60Kg de drogas para Rio Branco e que levavam sempre 30Kg de entorpecentes em cada viagem. Se acredita que ao todo, o prejuízo causado à criminalidade foi aproximadamente R$ 600 mil reais, caso a droga chegasse ao ponto final e fosse triplicada seu peso após receber vários produtos para aumentar seu volume.

Em razão da situação de flagrante, foi dado voz de prisão aos criminosos, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Brasiléia para os procedimentos de praxe.

A delegada titular de Brasiléia, Carla Ivane, concedeu entrevista e falou sobre o caso. Veja o vídeo.

