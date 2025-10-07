Geral
Três homens são presos por furto de motores de rabeta em Marechal Thaumaturgo
Polícia Militar recupera material após um dos suspeitos confessar o crime e indicar o local do esconderijo
A Polícia Militar de Marechal Thaumaturgo prendeu, nesta segunda-feira (6), três homens acusados de furtar motores de rabeta na região do Rio Amônia. Durante a ação, um dos suspeitos confessou envolvimento em um dos crimes e apontou o local onde o motor havia sido escondido.
Os três envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material recuperado, para os procedimentos cabíveis.
Faturamento da indústria cai 5,3% em agosto, quarto resultado negativo em seis meses
Horas trabalhadas na produção, massa salarial e rendimento médio dos trabalhadores também recuaram. Já o emprego ficou estável
O faturamento real da indústria de transformação caiu 5,3% em agosto, na comparação com julho, apontam os Indicadores Industriais, divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta terça-feira (7). É a quarta queda do índice nos últimos seis meses.
O resultado negativo comprometeu o acumulado do ano do indicador. De janeiro a julho, o faturamento registrado em 2025 era 5,1% superior ao mesmo período do ano passado. Agora, contando os dados de agosto, o faturamento deste ano é 2,9% maior que o observado nos oito primeiros meses de 2024.
Segundo Larissa Nocko, especialista em Políticas e Indústria da CNI, essa tendência de queda é consequência de vários fatores. “O primeiro deles é o patamar elevado dos juros, que impacta o crédito e o crescimento econômico como um todo. Um segundo elemento é a entrada de bens importados, especialmente de consumo, capturando boa parte do mercado consumidor da indústria nacional e prejudicando o setor. Além disso, a valorização do real frente ao dólar torna os produtos brasileiros mais caros lá fora, impactando as empresas exportadoras”, avalia.
Confira a sonora completa da economista:
Horas trabalhadas recuam e emprego fica estável
O número de horas trabalhadas na produção teve ligeira queda de 0,3%, entre julho e agosto. Nos oito primeiros meses de 2025, o indicador ainda registra saldo positivo: alta de 1,6% frente ao mesmo período de 2024.
Já o emprego industrial registrou estabilidade pelo quarto mês consecutivo. Até abril deste ano, o indicador acumulava 18 meses consecutivos sem queda. Depois de cair em abril, o índice não mudou significativamente em maio, junho, julho e agosto. Ainda assim, o emprego cresceu 2,2% nos oito primeiros meses de 2025.
Massa salarial e rendimento caem, mas UCI sobe
A massa salarial caiu 0,5% entre julho e agosto. No acumulado do ano, já recuou 2% em relação ao mesmo recorte de 2024. Outro indicador ligado ao mercado de trabalho industrial, o rendimento médio dos trabalhadores também diminuiu: queda de 0,6%. Entre janeiro e agosto de 2025, o índice acumula retração de 4,1% frente ao mesmo período do ano passado.
A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) recuperou parte da queda de 0,4 ponto percentual (p.p.) em julho. Em agosto, a UCI da indústria subiu 0,2 p.p., chegando aos 78,7%. A CNI destaca que a UCI média dos oito primeiros meses de 2025 é 0,7 p.p. inferior à registrada no mesmo período de 2024.
Detran homologa matrículas para formação de agentes e examinadores de trânsito
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) e a Secretaria de Estado de Administração (Sead) publicaram nesta terça-feira, 07, o Edital nº 040, que homologa as matrículas dos candidatos aprovados para o curso de formação dos cargos de agente de autoridade de trânsito e examinador de trânsito.
Com a homologação, as matrículas passam a ter validade a partir do dia 7 de outubro de 2025, conforme estabelecido pelo edital assinado pelo secretário de Estado de Administração, Paulo Roberto Correia da Silva, e pela presidente do Detran, Taynara Martins Barbosa.
O curso de formação é uma etapa eliminatória e classificatória do certame e tem como objetivo capacitar os futuros agentes e examinadores para o exercício das funções relacionadas à fiscalização, segurança viária e avaliação de condutores.
Os candidatos matriculados poderão acompanhar informações e comunicados oficiais por meio do site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br), responsável pela organização do concurso. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone (44) 3013-4900, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (horário de Brasília)
Estudantes abandonam aulas por medo de onça em ramal de Cruzeiro do Sul
Moradores relatam presença do animal há um mês e cobram medidas das autoridades para garantir segurança no trajeto escolar
Estudantes do Ramal dos Zacarias, localizado na BR-364, em Cruzeiro do Sul, estão deixando de frequentar as aulas por medo da presença de uma onça que, segundo relatos, circula nas proximidades da escola há cerca de um mês. Nos últimos quatro dias, moradores afirmam ter encontrado rastros e ouvido o esturro do animal na região.
Os alunos precisam atravessar um trecho de mata para chegar à escola. Jardson Silva, de 17 anos, estudante do 2º ano do ensino médio, conta que o medo de um possível ataque tem feito muitos pensarem em desistir. “Um morador escutou o esturro da onça por volta das 5 horas da manhã, o mesmo horário em que as alunas passam. Eu também estudo de manhã e venho sozinho. É muito perigoso”, relatou o jovem em vídeo.
A comunidade cobra uma ação imediata das autoridades para garantir um trajeto seguro às crianças e adolescentes que dependem da estrada para estudar.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou ter recebido relatos extraoficiais sobre o avistamento da onça em julho, mas sem registros oficiais. O órgão orienta que os moradores evitem a área e não tentem capturar ou perseguir o animal.
Ainda segundo o Ibama, a onça-pintada é uma espécie protegida por lei e desempenha papel fundamental no equilíbrio do ecossistema. Casos de avistamento de fauna silvestre podem ser comunicados pelo número 0800-061-8080.
