Três das cinco apostas ganhadoras da Mega da Virada são bolões

Fonte: colunadofla.com

O ano de 2023 começa neste domingo (01). Com a folga de dois dias para as festas de Réveillon, o elenco do Flamengo se reapresenta na segunda-feira (02). Para a nova temporada, o Rubro-Negro tem reforços a caminho e uma novidade no comando em comparação a 2022.

A partir do dia 02 de janeiro, Vítor Pereira é o treinador do Flamengo. O português de 54 anos é a novidade na gerência do elenco rubro-negro e contará com reforços em 2023. Recém-contratado, Gerson é o novo volante do Fla e chega ao Rio de Janeiro neste domingo (01), para assinar contrato de cinco anos com o Mais Querido.

Além da chegada de Gerson ao Flamengo, Vítor Pereira contará mais outros dois ‘reforços’ para o elenco: o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Bruno Henrique se recuperam de lesão neste ano após passarem o o segundo semestre de 2022 em fisioterapia.

Rodrigo Caio se recuperou de cirurgia no joelho e, em dezembro, voltou a participar dos treinos com bola, desde o dia 26 do último mês de 2022. O zagueiro deve voltar a ser relacionado ainda no Campeonato Carioca. Já Bruno Henrique ainda passa pela fisioterapia e está avançando estágios na recuperação para retornar aos campos no final do primeiro semestre de 2023.

O primeiro jogo do Flamengo neste ano acontece no dia 12 de janeiro, uma quinta-feira. Ainda sem horário definido pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), a estreia do Rubro-Negro na temporada é contra o Audax Rio, no Maracanã. Em seguida, em 15/01, o Fla mede forças com a Portuguesa, pela segunda rodada do Cariocão, também no Maraca.

