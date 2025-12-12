Três caçadores são resgatados após quatro dias perdidos na mata em Porto Walter

Equipes de bombeiros e indígenas da comunidade Matrinchã encontraram o grupo, que se perdeu durante perseguição a queixadas; eles sobreviveram com caça e abrigos improvisados

Os três moradores da comunidade indígena Matrinchã que estavam desaparecidos desde segunda-feira (8) foram encontrados com vida na tarde desta quinta-feira (11) após quatro dias perdidos na mata em Porto Walter, no interior do Acre. O grupo, formado por Kenedy Ferreira do Nascimento, 30 anos, Antônio José Dantas Lima, 32, e Cleisson Feitosa, 42, saiu para caçar e acabou se perdendo ao seguir o rastro de queixadas.

Segundo o comandante dos Bombeiros, Major Josadac Cavalcante, a chuva forte do dia 8dificultou a orientação, já que os caçadores se guiam pela posição do sol.

— Eles perseguiram os queixadas e acabaram se desorientando. Segunda-feira foi um dia de chuva, o sol ficou totalmente encoberto, e como eles se orientam pelo sol, acabaram perdendo a referência — explicou o comandante.

Sem perceber que estavam fora do trajeto, os três avançaram por regiões mais distantes e ficaram presos na mata. Durante os quatro dias, sobreviveram abatendo um queixada, acendendo fogo diariamente e montando abrigos improvisados para enfrentar as noites chuvosas.

As buscas reuniram equipes do Corpo de Bombeiros e indígenas da comunidade Matrinchã. Eles foram localizados na região do Igarapé Valparaiso, cansados e desidratados, mas conscientes e sem ferimentos graves. Após atendimento médico, o grupo foi liberado e já retornou às famílias.

