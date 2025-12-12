Geral
Três caçadores são resgatados após quatro dias perdidos na mata em Porto Walter
Equipes de bombeiros e indígenas da comunidade Matrinchã encontraram o grupo, que se perdeu durante perseguição a queixadas; eles sobreviveram com caça e abrigos improvisados
Os três moradores da comunidade indígena Matrinchã que estavam desaparecidos desde segunda-feira (8) foram encontrados com vida na tarde desta quinta-feira (11) após quatro dias perdidos na mata em Porto Walter, no interior do Acre. O grupo, formado por Kenedy Ferreira do Nascimento, 30 anos, Antônio José Dantas Lima, 32, e Cleisson Feitosa, 42, saiu para caçar e acabou se perdendo ao seguir o rastro de queixadas.
Segundo o comandante dos Bombeiros, Major Josadac Cavalcante, a chuva forte do dia 8dificultou a orientação, já que os caçadores se guiam pela posição do sol.
— Eles perseguiram os queixadas e acabaram se desorientando. Segunda-feira foi um dia de chuva, o sol ficou totalmente encoberto, e como eles se orientam pelo sol, acabaram perdendo a referência — explicou o comandante.
Sem perceber que estavam fora do trajeto, os três avançaram por regiões mais distantes e ficaram presos na mata. Durante os quatro dias, sobreviveram abatendo um queixada, acendendo fogo diariamente e montando abrigos improvisados para enfrentar as noites chuvosas.
As buscas reuniram equipes do Corpo de Bombeiros e indígenas da comunidade Matrinchã. Eles foram localizados na região do Igarapé Valparaiso, cansados e desidratados, mas conscientes e sem ferimentos graves. Após atendimento médico, o grupo foi liberado e já retornou às famílias.
Idoso é preso em Cruzeiro do Sul após ser flagrado com CNH falsa comprada por R$ 3 mil
Documento não constava no sistema de trânsito; homem disse ter adquirido habilitação por WhatsApp.
Um idoso de 61 anos, identificado como Francisco, foi preso nessa quinta-feira (11) em Cruzeiro do Sul após ser flagrado pela Polícia Militar portando uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa. A abordagem ocorreu na região central da cidade, quando uma guarnição de trânsito parou o condutor que pilotava uma motocicleta.
Ao solicitar a documentação, os policiais verificaram que a habilitação apresentada não constava no Sistema de Gestão de Trânsito, confirmando a falsificação.
Ao ser questionado, Francisco afirmou que havia comprado o documento de um desconhecido por meio do WhatsApp por R$ 3 mil. Segundo ele, R$ 1.500 já haviam sido pagos, e o restante seria quitado posteriormente.
Diante da situação, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde deve responder pelo crime de uso de documento falso.
Conselho Superior da Polícia Civil realiza última reunião do ano e projeta ações para 2026
Na tarde desta quinta-feira, 11, o Conselho Superior da Polícia Civil do Acre realizou sua última reunião do ano, reunindo os conselheiros, compostos pela gestão e os representantes das categorias para avaliar as deliberações de 2025 e discutir as projeções estratégicas para 2026.
O encontro, coordenado pelo presidente do Conselho o delegado-geral, Dr. José Henrique Maciel Ferreira, teve como foco a análise de promoções, elogios, distribuição e decisão de sindicâncias, avanços obtidos ao longo do ano e os desafios que deverão orientar o planejamento futuro da instituição.
Com o encerramento dos trabalhos, o delegado-geral juntamente com a sua equipe reforçou o compromisso de manter a Polícia Civil do Acre em constante evolução, alinhada às necessidades da segurança pública e às demandas da sociedade acreana.
Fonte: PCAC
Polícia Civil recupera parte de objetos furtados de empresa responsável pela ornamentação natalina em Tarauacá
A Polícia Civil do Acre (PCAC) recuperou, na manhã desta quinta-feira, 11, parte dos objetos furtados de uma empresa contratada para realizar a ornamentação natalina da Prefeitura de Tarauacá. A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, após o setor de investigação reunir elementos que apontavam o paradeiro dos materiais.
Os policiais localizaram e prenderam uma mulher que aparece nas imagens das câmeras de segurança no momento do furto. Ela foi conduzida à delegacia, onde afirmou que não agiu sozinha. Segundo seu depoimento, o vigia do local teria facilitado a entrada e contribuído para a subtração dos objetos. O funcionário, no entanto, não foi encontrado e segue sendo investigado pela equipe da Polícia Civil.
A mulher, que é usuária de drogas, não permaneceu presa. Ela já havia sido liberada anteriormente do flagrante, motivo pelo qual a autoridade policial seguiu com as medidas cabíveis sem mantê-la em custódia.
A Polícia Civil segue trabalhando para localizar o vigia apontado pela suspeita e para recuperar o restante dos objetos furtados, garantindo que os danos à empresa e à ornamentação natalina do município sejam minimizados. As investigações permanecem em andamento.
Fonte: PCAC
