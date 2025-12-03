Conecte-se conosco

Cotidiano

Três anos de estrada e solidariedade: Lokas Moto Clube – Divisão Acre celebra aniversário com homenagens e momentos especiais

Publicado

17 minutos atrás

em

O ronco dos motores do Lokas Moto Clube – Divisão Acre ecoou mais alto no último sábado (29), durante a comemoração de seus três anos de fundação, realizada no Chicos Rock Bar, em Rio Branco. O evento reuniu integrantes de diversos motoclubes, como Clã do Norte, Bodes do Asfalto, Insanos, Caffas, Christ Motors, Vira Mundo Rasga Chão, Ferrovia MC, Trilhos de Aço, Vulcan Riders e Jabutis do Asfalto, em uma celebração marcada por homenagens, emoção e o espírito de irmandade que define o grupo.

Mais do que um clube de motociclismo, o Lokas MC é uma organização de nível mundial, guiada pela paixão sobre duas rodas e pela missão de transformar vidas. Fundado com o propósito de “somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade”, o grupo se dedica integralmente à filantropia e ao auxílio de pessoas em vulnerabilidade, mantendo o compromisso de não receber doações em dinheiro — apenas alimentos, roupas, brinquedos, medicamentos e itens essenciais.

Uma irmandade acelerada pelo propósito

A divisão acreana é formada por 17 mulheres que compartilham mais do que o amor pelas motos: compartilham uma causa. Cada ação social é tratada com o mesmo zelo e planejamento que um rolê na estrada, e o resultado é uma corrente solidária que cresce a cada quilômetro. Sob a liderança da diretora regional Henna, da diretora da divisão Marina, da subdiretora Érica, da administrativa Auriene e da responsável social Dantas, o grupo mantém uma estrutura organizada, ética e coesa — reflexo do respeito e da seriedade que marcam a trajetória do Lokas MC.

Em falas simbólicas, Marina expressa a essência do grupo: “A estrada é só o caminho. O destino real é o coração das pessoas que ajudamos.” Henna, representante regional, reforça o significado de união: “Cada mulher aqui carrega sua própria história, mas juntas criamos um propósito maior — o de cuidar.” E Dantas, do Social, resume: “Nosso motor é o amor. Ele é o combustível que nunca falta.”

Solidariedade em movimento

Entre as ações realizadas, uma das mais marcantes ocorreu em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Casa Rosa Mulher, quando o grupo arrecadou mais de 350 peças de roupa, oito sacolões e insumos de uso pessoal e diário para uma família em situação de vulnerabilidade. Esse trabalho social — sempre feito com discrição, empatia e dedicação — reflete o verdadeiro poder das Lokas: o de usar a força coletiva para gerar impacto real.
Durante o evento, a secretária de Gabinete Kelen Bocalom foi citada e aplaudida pelas participantes, em reconhecimento à colaboração entre o poder público e as iniciativas civis em prol da solidariedade acreana.

Três anos de união e inspiração

Para as integrantes da divisão acreana, o Lokas MC vai além das motos e dos coletes: é uma família sobre rodas. Cada encontro, cada ação e cada gesto reforçam que, quando mulheres se unem por um propósito maior, a mudança acontece — nas ruas, nas casas e nos corações.

Três anos se passaram desde o primeiro rolê oficial, e o que começou como um grupo de apaixonadas por motociclismo tornou-se um movimento de empatia, força e transformação. Hoje, o Lokas Moto Clube Divisão Acre é símbolo de união feminina, responsabilidade social e coragem de acelerar em direção a um mundo melhor.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Cotidiano

Polícia Civil do Acre participa do Encontro Nacional de Chefes de Organismo de Inteligência de Segurança Pública 2025

Publicado

5 minutos atrás

em

3 de dezembro de 2025

Por

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) está representada pelo Diretor de Inteligência, o delegado de Polícia Civil Dr. Nilton César Boscaro

Durante o Enchoi 2025, foi apresentada a minuta da Doutrina Nacional de Inteligência de Polícia Civil, que estabelece diretrizes para todo o país. Foto: cedida

Entre os dias 1º e 3 de dezembro, a sede da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em Brasília, recebe o Encontro Nacional de Chefes de Organismo de Inteligência de Segurança Pública (Enchoi) 2025. O evento reúne dirigentes e especialistas de todo o país para discutir avanços, alinhar estratégias e fortalecer a atuação das agências de inteligência no âmbito da segurança pública brasileira.

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) está representada pelo Diretor de Inteligência, o delegado de Polícia Civil Dr. Nilton César Boscaro, que participa ativamente das atividades e debates programados.

Na manhã desta quarta-feira, 3, Dr. Boscaro, ao lado da delegada de Polícia Civil e Diretora de Inteligência da Polícia Civil do Estado de Sergipe (PCSE), Dra. Mayra Evangelista, ministrou uma apresentação sobre o uso de Inteligência Artificial como ferramenta essencial para o trabalho de inteligência policial. O painel abordou aplicações práticas, desafios e perspectivas da incorporação de tecnologias avançadas no enfrentamento à criminalidade.

Durante o encontro, também foi apresentada a minuta da Doutrina Nacional de Inteligência de Polícia Civil (DNIPC), documento construído de forma colaborativa e que agora será submetido à apreciação do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (CONCPC). A proposta visa estabelecer diretrizes unificadas para a atividade de inteligência no âmbito das Polícias Civis do país.

“A Doutrina Nacional de Inteligência de Polícia Civil é um marco histórico para as Polícias Civis e para toda a comunidade de inteligência. A DNIPC traz princípios, valores, fontes, tipos de assessoramento e produtos de Inteligência de Polícia Civil, além da estrutura mínima sugerida para as agências de inteligência e a previsão de redes e sistemas de inteligência no âmbito das Polícias Civis brasileiras”, destacou o delegado Dr. Nilton Boscaro.

O encontro reúne autoridades e especialistas de todo o país para discutir estratégias, integração e avanços no Sistema de Inteligência em nível nacional. Foto: captada 

O encontro segue até esta quarta-feira, reunindo autoridades e profissionais que atuam na linha de frente da inteligência de segurança pública, reforçando o compromisso conjunto de modernizar e aprimorar as capacidades investigativas e estratégicas em todo o país.

A edição 2025 do ENCHOI marca a retomada do fórum diretivo e estratégico da Inteligência de Segurança Pública no país, cuja última edição ocorreu em 2019. O encontro tem como tema central “Dos 25 anos de marco legal à governança efetiva do Sistema de Inteligência de Segurança Pública: estratégia, integração e inovação”.

A programação contempla painéis temáticos com especialistas, apresentações técnicas e de boas práticas, além de espaços destinados ao networking e ao fortalecimento da articulação institucional. No encerramento haverá consolidação de propostas e definição de encaminhamentos para o alinhamento técnico-operacional das ações de Inteligência de Segurança Pública no território nacional.

O evento, realizado no auditório da Polícia Civil do Distrito Federal, reúne chefes das Agências Centrais de Inteligência das Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares e Polícias Penais das 27 unidades da Federação. Foto: captada 

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Caminhonete tomba em estrada precária durante transporte de material para obra de escola indígena em Assis Brasil

Publicado

24 minutos atrás

em

3 de dezembro de 2025

Por

Acidente no ramal do Icuriã, em Assis Brasil, não deixou feridos, mas expôs as dificuldades de acesso que atrasam obras em comunidades isoladas; secretário de Educação diz que “trabalhar no Acre significa lidar com isso o tempo todo”

O ponto onde ocorreu o tombamento é estreito, escorregadio e costuma ficar ainda mais instável com as chuvas. Foto: cedida 

Uma caminhonete que transportava materiais para a construção da escola indígena da aldeia Boca do Riozinho, em Assis Brasil, tombou nesta semana no ramal do Icuriã, estrada de terra estreita e instável que dá acesso à comunidade. A obra é executada pela Secretaria de Estado de Educação do Acre e ninguém se feriu no acidente.

Imagens do local mostram o veículo de lado e a carga espalhada — sacos de cimento e peças de instalação — no chão lamacento. O ponto do tombamento é conhecido por ser estreito, escorregadio e de difícil trafegabilidade, principalmente durante o inverno amazônico, quando chuvas intensas tornam os ramais ainda mais precários.

O ramal é de responsabilidade do município e recebe manutenção conforme a disponibilidade de maquinário. Em períodos chuvosos, acidentes, atoleiros e interrupções são comuns em áreas rurais e indígenas, afetando o transporte de insumos e o andamento de obras públicas.

Para o secretário de Educação, Aberson Carvalho, o episódio ilustra os obstáculos do dia a dia. “Essa dificuldade é real. A equipe faz o percurso porque a escola precisa ficar pronta, mas não é um deslocamento simples. Cada viagem depende do estado da estrada e do tempo. Trabalhar no Acre significa lidar com isso o tempo todo”, afirmou.

O acidente evidencia um cenário crônico no interior do estado: estradas precárias, longas distâncias e acesso irregular continuam a ditar o ritmo de obras e serviços públicos em comunidades isoladas, prolongando prazos e elevando os riscos logísticos.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

MPAC entra na Justiça para obrigar Estado a instalar Instituto Médico Legal em Tarauacá

Publicado

28 minutos atrás

em

3 de dezembro de 2025

Por

Ação Civil Pública destaca que falta de IML obriga deslocamento de corpos para Cruzeiro do Sul e expõe vítimas de violência a exames inadequados em hospital; Justiça deu 10 dias para o Estado se manifestar

Segundo a ação, a instalação do IML é necessária para assegurar condições técnicas adequadas, garantir atendimento humanizado e preservar direitos fundamentais da população. Foto: captada 

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) ajuizou uma Ação Civil Pública requerendo a instalação de um Instituto Médico Legal (IML) no município de Tarauacá. A iniciativa, da Promotoria de Justiça Cível local, aponta que a ausência da estrutura pericial tem causado graves problemas aos serviços públicos e à população da região.

Atualmente, os exames de necrópsia de Tarauacá só podem ser realizados em Cruzeiro do Sul, o que força o transporte de corpos por longas distâncias, aumentando custos e prolongando o sofrimento das famílias antes do sepultamento. Além disso, exames de corpo de delito são feitos por médicos plantonistas do hospital local, desviando-os do atendimento regular e criando situações de risco, como a circulação de pessoas custodiadas dentro do ambiente hospitalar.

A ação destaca que vítimas de violência, sobretudo mulheres, crianças e adolescentes, são submetidas a exames periciais sem estrutura adequada e sem a especialização necessária. Segundo o MPAC, a implantação do IML é essencial para assegurar condições técnicas, garantir um atendimento humanizado e preservar direitos fundamentais.

O MPAC informou que já havia recomendado a implantação do instituto ao Estado em 2023, sem resultado. Agora, na ação, pede em tutela de urgência que o Estado apresente um plano de ação para instalação do IML e adote medidas provisórias para estruturar o atendimento pericial em Tarauacá.

O Poder Judiciário determinou que o Estado do Acre se manifeste sobre o pedido de urgência no prazo de dez dias.

Comentários

Continue lendo