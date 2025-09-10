Três adolescentes são apreendidos após troca de tiros em Rio Branco

Entre as novidades um estacionamento ampliado e trajeto especial pela trilha do Horto está sendo preparado para os visitantes

Com o foco em promover e fomentar a agricultura familiar e o agronegócio, além de aquecer ainda mais a economia na capital acreana é que a Prefeitura de Rio Branco, em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) realizará nos próximos dias 3, 4 e 5 de outubro, no Horto Florestal, a segunda edição do Festival da Macaxeira.

A organização do evento promete uma experiência única e acolhedora para o público presente, primando pela segurança em um ambiente cercado pela natureza e com infraestrutura digna de grandes eventos. Prova disso são as áreas de estacionamento preparadas para a feira, buscando sempre garantir conforto e mobilidade para os visitantes.

Uma dessas áreas que está sendo preparada fica localizada atrás do Horto Florestal, pela rua José Magalhães, onde será construído um amplo estacionamento com um acesso para pedestres que ligará o estacionamento à trilha do parque.

Segundo o secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, a expectativa é que o evento chame atenção de muitas pessoas. Com isso, a gestão quer entregar um espaço de qualidade, com iluminação, segurança e acessibilidade.

“Precisamos incentivar os produtores. Hoje, a maior produção no município de Rio Branco é a macaxeira. Esse festival veio para incentivar mais a produçã. Temos regiões como o Catuaba que possuem quase 20 casas de farinha produzindo goma e outros derivados da mandioca. Temos que divulgar e ajudar o produtor a ter esse conceito que temos que ter a produção bem aqui e o consumo dela”, disse o secretário Eracides.

Em todo percurso da trilha serão instaladas barracas para a comercialização de produtos da agricultura familiar, transformando o caminho em uma verdadeira prévia da programação. O trajeto segue até a ponte, que dá acesso ao espaço mais movimentado do evento.

O secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Tony Roque, destacou o pedido do prefeito da capital, Tião Bocalom, em proporcionar um festival acolhedor, mas também seguro à população.

“Está em nosso planejamento, por determinação do prefeito, trazermos limpeza, iluminação pública e segurança. Buscamos trazer sempre o melhor para o festival com esse benefício a população”, destacou Tony Roque.

A meta é de transformar o evento em uma feira tecnologia, em que os produtores de segmentos como arroz, café, cacau e outros tenham um espaço para vendas, mas também de aprendizado, a partir de palestras. Ailton Oliveira, secretário Especial de Comunicação, explicou que a grande atração da última edição que foi a Casa de Farinha, retorna com ainda mais novidades.

“Vamos ter a Casa de Farinha, com a produção de derivados da macaxeira, shows com artistas locais. Vamos realizar o concurso da Canção Gospel em que as igrejas também vão estar aqui. Vai ser um evento para chamar a atenção. Estamos mudando da Praça da Revolução, devido a obra do Complexo Viário, e fazendo aqui no Horto Florestal, espaço que já foi realizado muitos eventos. Vamos fazer um estacionamento especial. A trilha vai estar aberta com produtos para as pessoas já passarem e comprarem, tanto na ida, quanto na volta. Vai ser uma festa muito bonita e o prefeito Tião Bocalom já deu a ordem: eu quero a melhor festa de Rio Branco desse período.”, asseverou Ailton Oliveira.

A ideia é que, desde a chegada, o público sinta o clima alegre e acolhedor do Festival da Macaxeira, que celebra um dos ingredientes mais queridos da culinária acreana e valoriza a produção local. Serão três dias de cultura, gastronomia, música e diversão para toda a família.

