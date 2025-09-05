Três acidentes envolvendo motos são registrados na fronteira do Acre

Governador Gladson Cameli e secretário de Saúde prestam socorro a vítima em Brasiléia; dois outros casos são registrados em Epitaciolândia

A tarde desta sexta-feira (5) foi marcada por três acidentes de trânsito envolvendo motocicletas nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, na região de fronteira do Acre. Pelo menos três pessoas deram entrada no Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar, em Brasiléia, até o fim do dia.

O primeiro acidente aconteceu no bairro Ferreira da Silva, em Brasiléia, quando um motociclista, ainda não identificado, colidiu contra a lateral de um carro. A vítima ficou gravemente ferida. No momento do ocorrido, o governador Gladson Cameli e o secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal, passavam pelo local e prestaram os primeiros socorros até a chegada do atendimento médico.

A ambulância de Brasiléia estava em deslocamento para Rio Branco com outro paciente, o que exigiu o acionamento de uma unidade de Epitaciolândia. Houve atraso devido a falhas na rede da operadora Oi, que afetaram os números de emergência (190, 192 e 193) em todo o estado. Após a chegada do SAMU, o motociclista foi estabilizado e levado ao hospital.

Em Epitaciolândia, outros dois acidentes foram registrados. Um deles ocorreu na rua Plácido de Castro, em frente à rodoviária, envolvendo duas motos. Imagens feitas por populares mostram dois homens caídos ao chão; um deles foi socorrido ao hospital com ferimentos, enquanto o estado de saúde do outro ainda não foi confirmado. Posteriormente foi informado que ambos teriam sido liberados sem ferimentos graves.

O terceiro acidente ocorreu no bairro Aeroporto e teve como vítima o empresário Peres de Souza, de 45 anos, conhecido como “Beres”, do ramo de autopeças e mecânica. Ele teria colidido sua moto contra um trator estacionado na rua Geraldo Saraiva.

O impacto causou diversas escoriações e uma fratura no braço direito, fratura nas costelas e uma pneumotórax sendo necessário colocar um dreno. Beres foi levado em estado grave para o Hospital Raimundo Chaar e deverá ser transferido para Rio Branco.

A Polícia de Trânsito do 5º Cifitran esteve nos locais das ocorrências para os procedimentos de praxe.

O estado de saúde das vítimas será atualizado pelas autoridades médicas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários