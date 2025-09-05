Extra
Três acidentes envolvendo motos são registrados na fronteira do Acre
Governador Gladson Cameli e secretário de Saúde prestam socorro a vítima em Brasiléia; dois outros casos são registrados em Epitaciolândia
A tarde desta sexta-feira (5) foi marcada por três acidentes de trânsito envolvendo motocicletas nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, na região de fronteira do Acre. Pelo menos três pessoas deram entrada no Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar, em Brasiléia, até o fim do dia.
O primeiro acidente aconteceu no bairro Ferreira da Silva, em Brasiléia, quando um motociclista, ainda não identificado, colidiu contra a lateral de um carro. A vítima ficou gravemente ferida. No momento do ocorrido, o governador Gladson Cameli e o secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal, passavam pelo local e prestaram os primeiros socorros até a chegada do atendimento médico.
A ambulância de Brasiléia estava em deslocamento para Rio Branco com outro paciente, o que exigiu o acionamento de uma unidade de Epitaciolândia. Houve atraso devido a falhas na rede da operadora Oi, que afetaram os números de emergência (190, 192 e 193) em todo o estado. Após a chegada do SAMU, o motociclista foi estabilizado e levado ao hospital.
Em Epitaciolândia, outros dois acidentes foram registrados. Um deles ocorreu na rua Plácido de Castro, em frente à rodoviária, envolvendo duas motos. Imagens feitas por populares mostram dois homens caídos ao chão; um deles foi socorrido ao hospital com ferimentos, enquanto o estado de saúde do outro ainda não foi confirmado. Posteriormente foi informado que ambos teriam sido liberados sem ferimentos graves.
O terceiro acidente ocorreu no bairro Aeroporto e teve como vítima o empresário Peres de Souza, de 45 anos, conhecido como “Beres”, do ramo de autopeças e mecânica. Ele teria colidido sua moto contra um trator estacionado na rua Geraldo Saraiva.
O impacto causou diversas escoriações e uma fratura no braço direito, fratura nas costelas e uma pneumotórax sendo necessário colocar um dreno. Beres foi levado em estado grave para o Hospital Raimundo Chaar e deverá ser transferido para Rio Branco.
A Polícia de Trânsito do 5º Cifitran esteve nos locais das ocorrências para os procedimentos de praxe.
O estado de saúde das vítimas será atualizado pelas autoridades médicas.
Gasto público ultrapassa R$ 3,5 trilhões; Previdência já passa de R$ 988 bilhões
Ouça:
Ferramenta da CACB e da Associação Comercial de São Paulo mostra em tempo real a escalada das despesas; especialistas alertam para o peso do rombo fiscal e a necessidade de responsabilidade nos gastos
Na vitrine de uma grande cidade, um painel eletrônico marca números que avançam sem parar. Não é dólar, nem índice da Bolsa. É o relógio do gasto público brasileiro: a cada segundo, a conta das despesas da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal só aumenta.
O Gasto Brasil, ferramenta criada pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) em parceria com a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), traduz em tempo real essa escalada, que já soma cifras trilionárias. O valor ultrapassou os R$ 3,5 trilhões, no começo de setembro, sendo R$ 988 bilhões apenas em Previdência Social — item que sozinho consome quase um terço do orçamento.
Para André Amaral, presidente da Associação Comercial da Paraíba, a força da plataforma está em transformar estatísticas complexas em algo palpável para a sociedade.
“É uma iniciativa muito importante, onde as pessoas podem, de fato, visualizar. Muitas vezes, quando olhamos pesquisas e números, fica muito difícil, para quem é leigo e está na ponta da sociedade, entender onde está sendo gasto e como está sendo gasto.”
O dirigente lembra ainda que os números projetados em tempo real têm o poder de provocar reflexão e cobrança. “Mensurar dinheiro é muito difícil, principalmente no momento em que vivemos, em que as pessoas quase não têm mais acesso ao dinheiro físico. Mas aquele painel, com aquela quantidade de números, gera um impacto. Isso provoca um sentimento de cidadania e de cobrança muito grande no coração de cada cidadão.”
O alerta dos economistas
Mais do que números, o Gasto Brasil expõe o debate sobre o futuro da economia brasileira. Para o economista Allan Gallo, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, enquanto o governo não encarar de frente a questão fiscal, o Banco Central seguirá de mãos atadas.
“O problema, enquanto o governo se recusar a enfrentar a questão do rombo fiscal e preferir ficar relativizando as estatísticas que o próprio governo divulga, o Banco Central vai continuar sem espaço para cortar juros de forma consistente”, avalia Gallo.
E os juros altos, na opinião de Alfredo Cotait, presidente da CACB, são justamente o entrave para o crescimento do país. “Há um desequilíbrio. Se gastássemos apenas o que arrecadamos, não teríamos inflação e a taxa de juros seria 2,33%. Assim como o Impostômetro foi um processo educativo, o Gasto Brasil também é mais um processo educativo para mostrar à sociedade que ela precisa participar e se manifestar. Nós estamos deixando uma conta muito cara para o futuro”, declara Cotait.
Opinião compartilhada pelo professor Allan Gallo. “Sem reforma, sem credibilidade fiscal e com juros altos que acabam corroendo o investimento produtivo, o Brasil vai continuar preso nesse ciclo de mediocridade que não acaba”, define.
Estado necessário
Ao lado das críticas técnicas, André Amaral acrescenta uma reflexão política. “Na Paraíba, a Associação Comercial não defende nem o Estado máximo, nem o Estado mínimo. Defende o Estado necessário. E justamente na construção desse Estado necessário, o governo precisa arrecadar. Mas a gente também precisa saber quanto está arrecadando, por que está arrecadando, de quem está arrecadando e como esse dinheiro está sendo gasto.”
Enquanto isso, o Gasto Brasil segue marcando. Um lembrete constante de que, sem ajustes estruturais, o tempo corre e a conta só cresce.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – AVISO DE RETIFICAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
AVISO DE RETIFICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 17/2025
- OBJETO
Contratação de serviço de vigilância patrimonial armada cumulado com monitoramento eletrô-nico com câmeras em circuito fechado com acesso remoto via IP em sistema de comodato para o SEBRAE/AC conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.
- ALTERAÇÕES – ITEM 6.4.5 inclusões da alínea “c”.
Onde-se-lê:
c) O serviço de monitoramento eletrônico (itens 4,5,6,7 da proposta de preço) descrito neste edital, não se constituem em serviço de engenharia. Todavia, a instalação e futura manutenção dos sistemas de monitoramento, são serviços de engenharia. Portanto, deve a licitante vence-dora dos itens (4,5,6,7) apresentar registro no CREA e possuir em seu quadro de empregados, profissional qualificado em seu corpo técnico. O vínculo a que se refere esta alínea poderá ser comprovado através de um dos seguintes requisitos (cópia da carteira de trabalho, ou cópia de contrato de prestação de serviços, ou declaração de contratação futura do profissional).
Leia-se:
c) O serviço de monitoramento eletrônico (itens 4,5,6,7 da proposta de preço) descrito neste edital, não se constituem em serviço de engenharia. Todavia, a instalação e futura manutenção dos sistemas de monitoramento, são serviços de engenharia. Portanto, deve a licitante vence-dora dos itens (4,5,6,7) apresentar registro no CREA ou Registro no Conselho de Classe cor-respondente e possuir em seu quadro de empregados, profissional qualificado em seu corpo técnico. O vínculo a que se refere esta alínea poderá ser comprovado através de um dos seguin-tes requisitos (cópia da carteira de trabalho, ou cópia de contrato de prestação de serviços, ou declaração de contratação futura do profissional).
Rio Branco-AC, 04 de setembro de 2025.
Receita Federal antecipa a conclusão do pagamento das restituições do IRPF – 2025
Contribuintes que entregaram a declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física (DIRPF) no prazo e sem inconsistências já receberam os valores, mesmo com previsão inicial de cinco lotes.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil informa que concluiu, de forma antecipada, o pagamento de todas as restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física referentes às declarações do exercício 2025 entregues dentro do prazo e que não apresentaram inconsistências. Embora o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB Nº 1, DE 12 DE MARÇO DE 2025 tenha estabelecido a liberação dos valores em cinco lotes, entre os meses de maio a setembro de 2025, a eficiência no processamento das declarações permitiu que todos os contribuintes elegíveis recebessem seus valores até o lote de agosto/2025.
Até o momento, no ano de 2025 foi pago um montante de R$ 36.690.346.875 em restituições de IRPF apuradas em um total de 22.679.085 declarações de ajuste anual.
No estado do Acre, o valor total de R$ 111.517.993,10 foi distribuído entre 66.916 contribuintes. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, 1.171.262 contribuintes tiveram direito a créditos no valor total de R$ 2.004.886.438,96.
Os contribuintes que não tiveram sua restituição liberada devem acessar a página da Receita Federal na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” para uma consulta completa da situação da declaração, por meio do “Extrato do Processamento”. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.
A antecipação no pagamento das restituições reforça o compromisso da Receita Federal com a modernização dos seus sistemas, a agilidade no atendimento ao contribuinte e a valorização da conformidade tributária e da justiça fiscal.
