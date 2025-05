Trem-AP e Independência duelam em jogo decisivo pela Série D nesta quarta-feira

Confronto inédito pode colocar o time acreano na liderança do Grupo A1; Trem-AP mira o G-4 em partida no estádio Zerão, em Macapá.

A quinta rodada do Grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D será encerrada nesta quarta-feira (21) com um confronto inédito: Trem-AP e Independência se enfrentam pela primeira vez na história da competição, a partir das 20h (horário de Brasília), no estádio Zerão, em Macapá (AP).

Atualmente na sexta colocação com cinco pontos, o Trem-AP entra em campo com chances de entrar no G-4. Uma vitória simples coloca a equipe amapaense à frente do Tricolor de Aço, atual quarto colocado com sete pontos.

Já o Independência, bicampeão acreano, tem ainda mais a ganhar. Caso vença por dois ou mais gols de diferença, o clube assume a liderança do grupo, empatando com a Tuna Luso em 10 pontos, mas com vantagem no saldo de gols. Se o triunfo for por apenas um gol, a equipe ocupa a vice-liderança pelo critério de desempate.

Em caso de empate, o Independência permanece na quarta posição, enquanto o Trem-AP sobe para a quinta, igualando os seis pontos do Manaus, mas ficando atrás nos critérios técnicos.

