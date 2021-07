Trecho da BR-364 recebe “solução definitiva” contra problemas causados por carretas, diz Dnit

Por

Um trecho da BR-364, próximo a ponte sobre Rio Purus e o acesso a Manoel Urbano, recebe um trabalho diferenciado por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT).

No local, segundo o superintendente do órgão no Acre, Carlos Moraes, o trabalho é estrutural, que mexe com a base da rodovia federal. “É a solução definitiva, que é a reestabilização da base existente, transformando-a em sub-base, execução de uma base e macadame hidráulico e revestimento em asfalto”, garante. Segundo Moraes, isso contribuirá para distanciar o bulbo de pressão, causado por veículos de grande porte, do solo mole comum na região, que é a tabatinga.

O trabalho começou com a troca do solo e será executado em seguida em outros três segmentos, que totalizam 5 quilômetros entre Sena Madureira a Feijó. “Esse trabalho é para mostrar que a BR-364 do Acre tem solução técnica”, conclui o superintende.