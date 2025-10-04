Acre
TRE-AC inicia contagem regressiva para eleições 2026 e reforça campanha de regularização eleitoral
A presidente do TRE-AC, Waldirene Cordeiro, destacou que o próximo pleito será mais complexo, já que os eleitores vão escolher representantes para seis cargos diferentes
O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) iniciou oficialmente a contagem regressiva para as eleições de 4 de outubro de 2026, quando os acreanos escolherão candidatos a seis cargos: presidente da República, governador, senador, deputados federais e estaduais. O anúncio foi feito durante reunião na sede do tribunal em Rio Branco na sexta-feira, dia 3.
A presidente do TRE-AC, desembargadora Waldirene Cordeiro, destacou a complexidade do pleito e a necessidade de preparação logística, especialmente para atender comunidades de difícil acesso. “Estamos fazendo eventos itinerantes para ir ao encontro desse eleitor”, afirmou, lembrando que o eleitor que não regularizar seu título até início de maio de 2026 ficará impedido de votar.
Principais ações do TRE-AC:
Atendimento itinerante em universidades, praças e comunidades
Uso do BIOZAP para comunicação direta com eleitores
Prazo até maio/2026 para regularização de títulos
A Justiça Eleitoral reforça que o voto é:
Obrigatório: maiores de 18 anos
Facultativo: jovens de 16-17 anos e maiores de 70 anos
“O BIOZAP mostra como a tecnologia pode ser uma grande aliada da inclusão e da cidadania. É uma solução simples, eficiente e criada por servidores comprometidos com a inovação. Essa iniciativa simboliza o espírito do nosso Tribunal: criativo, resolutivo e conectado com a realidade do povo acreano”, explicou o Desembargador Júnior Alberto, Presidente do TRE-AC.
O projeto está disponível em vídeo explicativo no canal oficial do TRE-AC e pode ser acessado pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=2prQeMVkscs
Ainda de acordo com a presidente, o eleitor que não estiver em dia com a Justiça Eleitoral ficará impedido de votar em 2026. O prazo para regularização vai até o início de maio.
“Se tem primeiro e segundo turno, tudo já conta duas eleições. É lembrar disso. Até o fechamento do nosso cadastro, a Justiça Eleitoral está aguardando o eleitor para ele vir regularizar. É muito rápido”, explicou.
Além disso, o TRE-AC também tem feito atendimentos itinerantes em universidades, praças públicas e comunidades distantes.
A ação é acompanhada pelo uso do BIOZAP, ferramenta criada pela área de tecnologia do tribunal para facilitar o contato com a população.
“Quando a gente vai para um determinado lugar, lançamos um chamamento pelo BIOZAP. Antes, informamos que não é trote nem fraude, apenas a localização do nosso atendimento. É muito rápido, basta apresentar um documento com foto”, explicou Waldirene.
A Justiça Eleitoral informou ainda que o voto segue obrigatório para quem tem mais de 18 anos, facultativo para jovens de 16 e 17 e também para eleitores com mais de 70 anos. As ações visam garantir que todos os eleitores possam exercer seu direito votono pleito que definirá representantes para seis cargos simultaneamente.
O encontro foi conduzido pela presidente do Tribunal, desembargadora Waldirene Cordeiro, e pelo vice-presidente e corregedor, desembargador Lois Arruda, e reuniu representantes de diversas instituições do sistema de Justiça e segurança pública.
Entre as autoridades presentes estiveram o procurador regional eleitoral substituto, Vitor Hugo Teodoro; o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargador Laudivon Nogueira; o delegado da Polícia Federal, Celso Mochi; o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Henzio Albuquerque; o secretário-geral da OAB/AC, Renato Augusto Cabral Ferreira; o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, coronel José Américo Gaia; a comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marta Renata da Silva Freitas Alves; o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Eden Santos; a diretora do Foro da Justiça Federal, juíza Luzia Farias; o delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Cleylton Videira; a defensora pública-geral do Estado, Juliana Marques; a subdefensora pública-geral, Simone Santiago; e o representante do Ministério Público Estadual, Teotônio Rodrigues Soares.
Biometria: segurança, agilidade e desafios
Atualmente, 93,53% do eleitorado acreano já possui cadastro biométrico, restando cerca de 38 mil eleitores pendentes. A Justiça Eleitoral planeja ações itinerantes em universidades, bairros de Rio Branco e comunidades de difícil acesso, além de campanhas de conscientização e uso de ferramentas tecnológicas como o aplicativo Biozap – idealizado pelo próprio TRE acreano e que tem sido referência em todo o país – para monitorar e reduzir esse número.
A presidente destacou que a biometria é essencial para fortalecer a segurança do processo eleitoral, pois reduz possíveis fraudes de identidade ou uso indevido de títulos de eleitor. Além disso, garante maior agilidade no dia da votação, diminuindo filas e evitando verificações documentais adicionais. A identificação pelo e-Título e outros meios digitais também se torna mais simples, reduzindo a burocracia. Em eleições gerais, quando há mais cargos em disputa, a biometria assegura mais agilidade e robustez à integridade do sistema.
Participação feminina na política
Outro ponto de destaque foi o incentivo à participação feminina. Embora as mulheres representem mais da metade do eleitorado, seguem sub-representadas nos cargos eletivos no Acre e no Brasil. A desembargadora Waldirene Cordeiro enfatizou que é preciso garantir não apenas o cumprimento formal das cotas, mas uma participação efetiva, que assegure diversidade, representação e pluralidade de ideias.
A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) determina que partidos ou coligações devem reservar no mínimo 30% das candidaturas proporcionais para cada gênero, além de destinar 30% dos recursos públicos de campanha às mulheres. O descumprimento gera sanções severas.
Casos recentes no Acre demonstram a firme atuação da Justiça Eleitoral: em Manoel Urbano, a 3ª Zona Eleitoral cassou a chapa proporcional do Partido Republicanos por fraude à cota de gênero; e em Assis Brasil, cinco vereadores foram cassados e o prefeito tornou-se inelegível por irregularidades semelhantes, envolvendo candidaturas fictícias femininas. As penalidades incluem cassação de diplomas, anulação de votos e inelegibilidade de até oito anos.
Combate à desinformação
O terceiro eixo tratado na coletiva foi o combate às fake news. O TRE-AC mantém o Comitê de Combate à Desinformação Eleitoral (CCDE), que atua em parceria com o TSE e outras instituições para prevenir e reprimir a disseminação de conteúdos falsos, incluindo o uso indevido de inteligência artificial e deepfakes em campanhas eleitorais.
Cooperação e confiança no processo eleitoral
O vice-presidente e corregedor, desembargador Lois Arruda, destacou os desafios da logística eleitoral no Acre e a necessidade de atuação conjunta: “Realizar eleições no Acre é um desafio logístico e institucional. Temos locais de difícil acesso e um cenário que exige cooperação entre todas as forças aqui representadas. A Justiça Eleitoral reafirma o compromisso de garantir a legalidade e a transparência do processo, e contamos com a parceria da imprensa e da sociedade para combater a desinformação e fortalecer a confiança no voto de cada cidadã e cidadão.”
O papel da imprensa
A presidente Waldirene Cordeiro encerrou destacando o protagonismo da comunicação: “Em um tempo em que a desinformação se espalha tão rápido, contar com o trabalho sério e responsável dos veículos de comunicação é essencial para levar à sociedade informações seguras e confiáveis. A democracia se fortalece quando imprensa e Justiça Eleitoral caminham juntas, e este encontro simboliza mais uma etapa dessa parceria”, enfatizou a presidente do TRE-AC.
Estreia do Norte Louvor é marcada por sucesso e emoção
Evento reúne candidatos, torcidas animadas e histórias inspiradoras
A estreia do Norte Louvor foi um grande sucesso e contou com a presença marcante das torcidas dos candidatos, que animaram e prestigiaram cada apresentação. O evento, realizado em clima de celebração, destacou o talento e a dedicação dos participantes.
Ao todo, 50 candidatos se inscreveram para a competição, dos quais 16 foram aprovados na seletiva inicial. Destes, 13 se classificaram para a próxima etapa, que acontecerá no próximo sábado (11). A expectativa para a continuação do evento é grande, com novas apresentações e ainda mais emoção no palco.
Entre os destaques do programa, esteve a participação da mais nova concorrente, Eyshyla Raquel que compartilhou sua alegria de estar realizando um sonho ao integrar o Norte Louvor.
“Me sinto animada e nervosa, minha primeira apresentação, mas senti muito a presença de Deus aqui. Estou ansiosa para o próximo sábado e agora é ensaiar”, destacou Eyshyla.
Outra participante expressou o quanto se sentiu fantástica ao subir no palco do Norte Louvor para disputar um título musical.
“A possibilidade de ter sido selecionada já é uma vitória. Aqui encontramos gente talentosas e que já fizemos amizade. No próximo sábado teremos coisa ainda melhor. Agradeço a Deus pela experiencia sensacional. Parabéns a Tv Norte Acre”, disse Hellys Lima, participante.
O diretor da emissora, Manoel Júnior destacou o empenho da equipe para realização do evento.
“Esse é um trabalho de equipe para mostrar que é possível transformar sonhos em realidades, pois através do Norte Louvor poderemos descobrir grandes talentos no cenário musical. Agradeço o empenho de todos os colaboradores na pessoa da Chrisna Lima e dos nossos parceiros que acreditaram neste projeto”, enfatizou o diretor.
Com histórias de superação, talento revelado e muita torcida, a estreia do Norte Louvor inicia um novo momento da história como um evento memorável. A próxima etapa promete ser ainda mais emocionante, com os 13 classificados prontos para encantar o público mais uma vez.
Startup acreana lança gel cicatrizante para pets com nanotecnologia e bioativos da Amazônia
Cicapet utiliza ativos da flora regional e inovação tecnológica para tratar feridas em cães e gatos; produto busca conciliar conhecimento tradicional e científico.
Com Geovany Calegário
Uma startup do Acre está lançando no mercado o Cicapet, primeiro gel-creme fitoterápico do estado desenvolvido para acelerar a regeneração de feridas em cães e gatos. O produto combina nanotecnologia e bioativos da flora amazônica, oferecendo uma alternativa sustentável e natural aos medicamentos sintéticos convencionais.
Elaborado a partir de conhecimentos tradicionais com validação científica, o gel representa um avanço no segmento de saúde animal na região Norte. A startup responsável pelo desenvolvimento busca posicionar o produto como uma opção eficaz e ecologicamente consciente para tutores de animais.
O Cicapet chega ao mercado em um momento de crescimento do setor pet no Brasil, com consumidores cada vez mais atentos a soluções que aliem tecnologia, sustentabilidade e bem-estar animal. A iniciativa também reforça o potencial biotecnológico da Amazônia para desenvolver produtos inovadores.
A Cicapet é uma startup que nasceu dentro da Universidade Federal do Acre (Ufac) e do Instituto Federal do Acre (Ifac). A equipe fundadora é composta pela CEO Adna Rocha de Araújo Maia, doutoranda pelo PPG-Bionorte, e pelos co-fundadores Dr. Luis Eduardo Maggi e Dr. Marcelo Ramon, ambos docentes com expertise em biofísica e nanotecnologia. A pesquisa de Adna Maia, que também é uma tese de doutorado, resultou no depósito de patente da formulação.
A CEO explicou que todo estudo científico nasce da necessidade de solucionar uma dor real da sociedade. “Eu, por exemplo, sou mãe de pets e, quando acontece algum acidente de natureza traumática, muitas vezes recorremos a pomadas e medicamentos feitos para humanos. Pensando nisso, buscamos desenvolver uma formulação natural que respeitasse a pele do animal”, relatou.
Ela acrescentou que a proposta também envolve o uso de fitoterápicos biodegradáveis, sem conservantes artificiais. Segundo Adna, “o bioativo usado na formulação já vem sendo estudado pelo nosso grupo de pesquisa, e temos comprovações robustas da sua eficácia na cicatrização e reparo tecidual”.
O gel-creme é formulado com ativos naturais como o “Sangue de Dragão” e o CMC extraído do bambu amazônico, que possuem ação cicatrizante e bactericida. O grande diferencial é a utilização da nanotecnologia, que transforma as moléculas dos princípios ativos em escala nanométrica, permitindo uma melhor absorção e eficácia. “As nanoemulsões são estáveis e podem ser armazenadas por períodos prolongados, além de reduzirem a toxicidade das substâncias químicas”, explica o material de divulgação da empresa.
Os benefícios prometidos pela Cicapet são a aceleração da cicatrização, a redução do risco de infecção, o alívio da dor e a proteção da ferida contra agentes patogênicos. O produto já passou por testes de viabilidade celular, citotoxicidade e bacteriológicos, que confirmaram a segurança da formulação para o tecido animal.
Adna destacou que a equipe vive “uma fase bem importante da formação da pomada”, ressaltando que o diferencial está na combinação entre a naturalidade do produto e a nanotecnologia. Segundo ela, essa inovação “potencializa a penetração no tecido afetado”, permitindo uma regeneração até 60% mais rápida. A CEO concluiu afirmando que, com isso, a cicatrização pode ocorrer em apenas três dias.
Com um mercado de pets em constante crescimento no Brasil, a startup projeta um futuro promissor. “Hoje o mercado de pets movimenta cerca de 190 milhões de reais ao ano e está em crescente expansão. As famílias modernas têm pets como um membro familiar e esses pequenos têm se relacionado emocionalmente com seus tutores e muitas vezes sendo principais ajudadores em recuperações emocionais”, aponta Adna.
Além da inovação em saúde animal, a Cicapet se destaca por seu alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, promovendo uma cadeia produtiva sustentável que envolve comunidades locais na coleta de matérias-primas vegetais, gerando renda e conservando a biodiversidade.
A startup já acumula diversas conquistas e reconhecimentos. Em 2023, foi premiada com o 1º lugar no “Prêmio Vitrine de Negócio” do PPG-Bionorte e ficou em 2º lugar no programa “Inova Amazônia”, recebendo uma premiação de R$ 20.000,00. A empresa também foi acelerada pelo programa “Acre For Startups” e contemplada no “Edital de Incubação/INCUBAC-IFAC”. Mais recentemente, a CEO Adna Maia foi a 1ª colocada na categoria Ciência e Tecnologia do “Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2024” e a startup foi selecionada para o “Startup Summit 2024” na modalidade Top 1000.
Com todos esses avanços, a Cicapet demonstra que a ciência produzida na Amazônia pode gerar soluções de impacto global, unindo inovação, sustentabilidade e cuidado com a saúde animal.
1ª Expo Fronteira reforça união do Acre com países vizinhos
A primeira edição da Expo Fronteira foi oficialmente aberta nesta sexta-feira, 3, em Assis Brasil, celebrando a integração entre Brasil, Peru e Bolívia e reafirmando a importância estratégica da tríplice fronteira para o desenvolvimento regional.
O evento contou com a presença do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis e do prefeito Jerry Correia, além de autoridades locais e representantes de instituições parceiras.
Durante a abertura, o governador anunciou novos investimentos para o município, incluindo a assinatura da ordem de serviço para a construção de uma quadra poliesportiva, no valor de mais de R$ 1,2 milhão, e entregas do Detran que ultrapassam R$ 500 mil. Cameli também destacou o crescimento do PIB regional e a relevância da fronteira.
“Não adianta falar em progresso sem reconhecer o papel de Assis Brasil e dos municípios vizinhos. A feira cumpre um papel essencial nessa política de integração e desenvolvimento”, disse.
A vice-governadora Mailza Assis ressaltou o caráter municipalista da gestão estadual. “Estamos aqui anunciando benefícios para Assis Brasil, como fazemos em todos os 22 municípios. São obras, serviços e ações sociais, como a CNH Social e os coletes para mototaxistas, que garantem mais segurança e dignidade no trabalho”, afirmou.
Já o prefeito Jerry Correia celebrou a abertura da feira e os investimentos anunciados. “A Expo Fronteira já nasce grande, com uma proposta de integração entre os povos da tríplice fronteira. Essa parceria com o governo do Estado tem rendido bons frutos, e hoje festejamos tudo isso com a presença do governador e da vice-governadora”, declarou.
Encerrando a programação de abertura, o governador participou, ao lado de autoridades locais, da abertura oficial do rodeio.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
