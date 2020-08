TRE/AC inicia campanha para mesários e anuncia redução de sessões

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre, através da Gerencia do Cartório da 6ª Zona localizada em Brasiléia, representado pelo servidor Helton Santiago, vem avisar da campanha que o órgão vem realizado no Estado, referente aos mesários que querem trabalhar no dia da eleição.

Helton vem destacando que neste ano, as eleições será atípica e por isso, alguns cuidados estão sendo tomados para que os mesários sejam amparados com os cuidados referente ao novo coronavirus (SARS-CoV-2). Destaca que, devido a pandemia, estão enfrentado algumas dificuldades.

Destaca que devido ao covid-19, está acontecendo uma seleção mais minuciosa direcionada aos idosos e portadores de doenças crônicas. Os contatos estão acontecendo por meio de celular, telefone fixo, internet e redes sociais, para que tudo possa acontecer da melhor maneira possível dentro do contexto da pandemia para que os eleitores apareçam no dia e se sintam confortáveis.

Também foi destacado que, algumas sessões serão unificadas. “Tivemos que fazer uma compatibilização dos locais de votação. A 6ª Zona é responsável pelos municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia que tem 150 sessões eleitorais, onde teremos mais sessões unificadas e realizamos um trabalho de transferência de eleitores de ofício, como locais que tinha seis ou mais, foi reduzido para que se tenha um distanciamento maior entre as filas dos eleitores”, destacou.

Cmo esse trabalho de redução, o número de sessões caiu para 105 somente na 6ª Zona eleitoral.

http://www.tre-ac.jus.br/eleitor/portal-do-voluntario/mesario

