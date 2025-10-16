Flash
TRE-AC cassa mandato e diploma do presidente da Câmara de Porto Walter
O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) decidiu, por unanimidade, na sessão realizada no último dia 13 de outubro de 2025, casssar o diploma e o mandato do vereador Rosildo Cassiano Corrêa (PSD), atual presidente da Câmara Municipal de Porto Walter.
O julgamento diz respeito ao processo nº 0601416-66.2024.6.01.0004, que trata de um recurso contra a expedição de diploma, apresentado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) – por meio de seu diretório regional e da comissão provisória municipal – e pela Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV). A relatoria do caso ficou a cargo da juíza Rogéria José Epaminondas Mesquita, tendo como revisor o desembargador Lois Carlos Arruda.
De acordo com o recurso, Rosildo Cassiano estaria inelegível por possuir condenação criminal com sentença transitada em julgado, o que acarreta a suspensão dos direitos políticos. Após análise do caso, o plenário do TRE-AC reconheceu a inelegibilidade e determinou a cassação do diploma do parlamentar.
Com a decisão, Rosildo Cassiano perde imediatamente o mandato de vereador e, consequentemente, o cargo de presidente da Câmara Municipal de Porto Walter.
Participaram do julgamento a presidente do TRE-AC, desembargadora Waldirene Oliveira da Cruz-Lima Cordeiro, o desembargador Lois Arruda, os juízes Hilário Melo Jr., Lilian Braga, Rogéria Mesquita e Jair Facundes. O Ministério Público Eleitoral foi representado pelo procurador regional eleitoral, Dr. Fernando José Piazenski.
Sebrae e Governo do Estado firmam parceria para fortalecimento da cadeia do cacau no Acre
Convênio prevê ações voltadas à capacitação, tecnologia e infraestrutura
Nesta quinta-feira (16), o Sebrae e o Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), firmaram um convênio estratégico para fortalecer a cadeia produtiva da cacauicultura no estado.
Com investimento total de aproximadamente R$ 2 milhões, o projeto contempla ações voltadas à inovação tecnológica, assistência técnica, qualificação profissional, infraestrutura produtiva e acesso ao mercado, incluindo participação em feiras e rodadas de negócios. Todas as iniciativas terão foco na sustentabilidade ambiental e na geração de renda, beneficiando produtores rurais, povos originários, extrativistas e pequenos negócios locais.
O diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, ressaltou a relevância da parceria. “Este convênio é um passo decisivo para transformar a cadeia do cacau em uma referência de desenvolvimento sustentável no Acre. Ao investir em tecnologia, capacitação e infraestrutura, estamos criando condições para que nossos produtores agreguem valor ao produto, além de fortalecer a bioeconomia local. É uma ação que une geração de renda, conservação da floresta e inovação”, afirmou.
Kleber Campos, diretor técnico do Sebrae, destacou os esforços provenientes desta parceria para fortalecer a cacauicultura no estado. “Reforçamos nosso compromisso com a sustentabilidade e a bioeconomia, visando o fortalecimento dos pequenos negócios vinculados a essa cadeia. O convênio é uma demonstração do esforço para o desenvolvimento dessa importante cadeia produtiva não só para o Acre, mas para a Amazônia”.
Um dos destaques da iniciativa é a Rota do Cacau, que integrará municípios produtores, ampliando o mapeamento e a comercialização da produção acreana.
O secretário de Estado de Agricultura, José Luís Tchê, destaca o potencial produtivo do cacau na região. “Queremos incentivar os produtores e produtoras em todas as etapas. Estamos falando de geração de renda, valorização de quem vive da terra e de um trabalho sério para transformar o Acre em referência nacional no cultivo e beneficiamento do cacau”, disse.
A expectativa é que o convênio contribua para consolidar o Acre como um dos principais polos produtores de cacau fino e sustentável da Amazônia.
Em visita à Granja Carijó, vice-governadora Mailza destaca geração de emprego e fortalecimento da economia acreana
A vice-governadora Mailza Assis visitou nesta quarta-feira, 15, as instalações da Granja Carijó, localizada na Vila Pia, na BR-317, em Senador Guiomard, onde conheceu de perto o funcionamento da fábrica de ração e os 12 aviários que compõem a estrutura local. A empresa é uma das maiores produtoras de ovos da Região Norte e referência em tecnologia, sustentabilidade e geração de empregos no Acre.
Durante a visita, Mailza destacou a importância do empreendimento para o desenvolvimento econômico do estado e o estímulo à produção regional.
“Estamos aqui na Granja Carijó, da propriedade do senhor Luiz Helosman, da dona Ângela e do Diogo, que administram esse empreendimento tão importante para o nosso estado, na geração de emprego e no fomento à economia. É uma grande estrutura, e parabéns à família que teve essa visão de investir e hoje mantém a economia acreana gerando emprego e produzindo alimentos de qualidade”, afirmou.
Produção e expansão para o Peru
Fundada em 1981, em Cruzeiro do Sul, a Granja Carijó consolidou-se como uma das principais empresas do setor avícola do Acre. Com unidades em Cruzeiro e Senador Guiomard, a empresa produz, apenas na unidade de Senador Guiomard, cerca de 400 mil ovos por dia, abastecendo todo o estado, 70% do mercado de Rio Branco e 7% o de Porto Velho (RO). A empresa gera 170 empregos diretos e cerca de 900 indiretos. Cada galpão comporta 50 mil aves. “Se contar as recrias dá 600 mil aves, dá mais de uma galinha para cada habitante de Rio Branco”, afirma o veterinário e empresário Diogo Luiz Valente Figueiredo, filho do fundador.
Agora, a empresa se prepara para expandir para o mercado peruano, com estrutura e certificações prontas para exportação. “Já estamos com a parte brasileira pronta, aguardando apenas a liberação do lado peruano. A gente está trabalhando e esperando. Preparamos a planta, preparamos a indústria com suporte de crescimento. Todo o maquinário que a gente já comprou está dimensionado para uma possível exportação. Vamos aumentar o operacional, o que significa mais gente empregada”, explicou Diogo.
A expansão internacional da Granja Carijó vem ao encontro das ações do governo do Acre voltadas à integração econômica com o Peru. Ela destacou que a visita recente ao país andino reforça o potencial produtivo acreano e abre portas para novos mercados.
“Na nossa missão ao Peru, reforçamos a importância de aproximar o Acre das oportunidades comerciais e de investimento do lado peruano. Ver uma empresa acreana, como a Granja Carijó, se preparando para exportar ovos para aquele mercado mostra que estamos no caminho certo”, ressaltou Mailza.
Tecnologia
A unidade possui a própria fábrica de ração, com silos e misturadores. Parte da aquisição do milho vem da produção local. Durante a visita, Mailza conheceu a fábrica de ração que passa por processo de automatização completa. A linha de produção é composta por seis tipos de rações que acompanham todas as fases de crescimento das aves.
“Mais um ano e nós conseguimos automatizar com a segurança dos processos. Hoje a gente trabalha com seis tipos de ração para as aves e consegue operar tudo de forma semiautomática. Ela faz a ração sozinha. Tem a ração pré-inicial, inicial, crescimento, maturidade, aí vem pré-postura, postura 1, postura 2, postura 3”, destacou Diogo.
História e legado
O fundador da Granja Carijó, Luiz Helosman de Figueiredo, é dentista e ex-prefeito de Mâncio Lima. Paraibano, chegou ao Acre em 1977 e decidiu empreender no setor avícola após observar o potencial produtivo do Vale do Juruá.
Seu pioneirismo foi decisivo para o fortalecimento da avicultura no interior do estado, hoje autossuficiente na produção de ovos e referência em qualidade e inovação.
Com 44 anos de atuação, a Granja Carijó é símbolo do empreendedorismo acreano, da força do setor produtivo e da confiança de quem acredita que é possível transformar a economia local com trabalho, tecnologia e parcerias sólidas.
Em parceria com prefeitura, programa Juntos Pelo Acre leva atendimento e cidadania para população da zona rural de Brasiléia, neste sábado
O governo do Acre promove neste sábado, 18, o Juntos Pelo Acre no km 68, zona rural de Brasiléia, ação social por meio da secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), que levará serviços gratuitos de saúde e cidadania à população.
A atividade idealizada pela vice governadora e titular da pasta, Mailza Assis, em parceria com a prefeitura do município, acontece na escola Francisco Germano da Silva, das 7 às 17h.
Durante todo o dia, serão ofertados pela SEASDH o Registro Civil com emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, questões do Bolsa Família, oficinas culinárias, serviços de autocuidado com maquiagens, Vestuário Social com entrega de mais de mil kits de roupas e recreação infantil.
A prefeitura disponibiliza especialistas médicos em clínico geral, neuropediatra, ginecologista, fonoaudiólogo, oftalmologista, psicólogo, teste rápido, teledermato, PCCU, eletrocardiograma, vacinação, farmácia com distribuição de medicamentos, dentre outros.
O atendimento é por ordem de chegada. Importante estar com documentos pessoais (RG e CPF), cartão do SUS, e quem tiver pedidos de exames, levar para os encaminhamentos.
Será um dia dedicado ao bem-estar e ao acesso a direitos, com serviços para todos.
SERVIÇO
Juntos Pelo Acre e prefeitura de Brasiléia com ação social e de saúde
Data: 18 de outubro de 2025
Horário: 7h às 17h (dia todo)
Local: escola Francisco Germano da Silva, km 68
