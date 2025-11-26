Cotidiano
TRE-AC cassa mandato de vereadora de Sena Madureira por uso de candidatura fictícia
Helissandra Matos (MDB) perde mandato imediatamente após tribunal rejeitar recursos; chapa completa do partido foi anulada por uma candidata que obteve zero votos
O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) cassou nesta quarta-feira (26) o mandato da vereadora Helissandra Matos (MDB) de Sena Madureira. A decisão, que considerou esgotada a instância ordinária, resulta na perda imediata do mandato mesmo com a possibilidade de recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A cassação ocorreu após a justiça eleitoral constatar que o MDB utilizou candidaturas fictícias na cota de mulheres – uma das candidatas não obteve nenhum voto na eleição. Com a comprovação da irregularidade, o TRE-AC determinou a anulação da chapa completa do partido.
O presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, Charmes Diniz (PP), confirmou que ainda não recebeu a notificação oficial da decisão. Enquanto isso, o advogado da vereadora anunciou que irá pedir efeito suspensivo ao TSE para que Helissandra possa recorrer da decisão ainda no exercício do mandato.
Com a cassação, quem deve assumir a vaga é Pelé do Jacamin, primeiro suplente do PP. O caso exemplifica o rigor da justiça eleitoral no combate às fraudes no sistema de cotas de gênero, mecanismo criado para ampliar a participação feminina na política.
Presidente da câmara de Sena Madureira Charmes Diniz lamenta saída de Helissandra e critica falha do partido
Charmes Diniz classifica cassação de Helissandra Matos como “injusto prejuízo” causado por “irresponsabilidade partidária” em nota pública
O presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, vereador Charmes Diniz, emitiu uma nota pública nesta terça-feira (26) prestando solidariedade à vereadora Helissandra Matos, que teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Em suas declarações, Charmes caracterizou a situação como “um injusto prejuízo” para a colega parlamentar.
Segundo o presidente, a cassação não decorreu de erros próprios da vereadora, mas sim de uma “irresponsabilidade partidária” que culminou na interrupção de sua trajetória política. “É lamentável que uma trajetória construída com trabalho e compromisso com a população seja interrompida não por falhas pessoais, mas por erros alheios à sua conduta”, afirmou Charmes na nota.
O parlamentar destacou que Helissandra sempre manteve um trabalho reconhecido na Câmara, atuando com “seriedade, dedicação e respeito à população”. Ele também enfatizou que a saída da vereadora não apaga sua história nem diminui sua força como representante do povo.
“Perder o mandato nessas circunstâncias não vai reduzir sua força. Receba minha consideração e apoio como amigo e presidente da Câmara neste momento difícil”, finalizou Charmes, defendendo que a justiça prevaleça e que o trabalho de Helissandra seja reconhecido. O caso continua repercutindo fortemente nos bastidores políticos do município.
Leia nota na integra:
“Quero expressar minha solidariedade à vereadora Helissandra Matos, pelo injusto prejuízo que sofreu em razão da irresponsabilidade do partido. É lamentável que uma trajetória construída com trabalho, dedicação e compromisso com a população seja interrompida não por falhas pessoais, mas por erros alheios à sua conduta.
Sua atuação na câmara municipal de Sena Madureira sempre foi pautada pela responsabilidade e pelo respeito ao povo que a elegeu. Perder o mandato nessas circunstâncias não vai apagar sua história nem reduzir sua força como representante do povo.
Receba minha consideração e apoio como amigo e como presidente da câmara neste momento difícil. Que a justiça e o reconhecimento ao seu trabalho prevaleçam, e que você siga firme na defesa do que acredita.”
Com mais de 62% de água perdida, Acre está entre os estados que mais desperdiçam no Brasil
Só os vazamentos representam mais de 3 bilhões de metros cúbicos ao ano, volume que poderia garantir água para mais de 17 milhões de pessoas em situação vulnerável por quase dois anos
O Acre aparece novamente em posição de alerta no cenário do saneamento básico. De acordo com o Estudo de Perdas de Água 2025, divulgado nesta quarta-feira (26) pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a GO Associados, o estado registra um dos maiores índices de desperdício de água tratada do país. Dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SINISA, base 2023) mostram que 62,25% de toda a água produzida no Acre se perde antes de chegar às residências, percentual muito acima da média nacional. As informações são da Agência Brasil.
O levantamento revela a dimensão do problema em nível nacional. Todos os dias, o Brasil desperdiça um volume equivalente a 6.346 piscinas olímpicas de água tratada. Em um ano, são 5,8 bilhões de metros cúbicos perdidos, quantidade suficiente para abastecer cerca de 50 milhões de pessoas. Atualmente, o país registra perdas totais de 40,31%, muito acima da meta de 25% estabelecida pela Portaria 490/2021.
As regiões Norte (49,78%) e Nordeste (46,25%) são as que apresentam os piores índices, com estados como Alagoas (69,86%), Roraima (62,51%) e o Acre ultrapassando a marca de metade da água desperdiçada. As perdas consideram vazamentos, falhas de medição e consumos irregulares. Só os vazamentos representam mais de 3 bilhões de metros cúbicos ao ano, volume que poderia garantir água para mais de 17 milhões de pessoas em situação vulnerável por quase dois anos.
Além da redução na oferta de água, o desperdício aumenta os custos operacionais. As companhias precisam gastar mais com energia, produtos químicos, manutenção e captação de água em mananciais já pressionados pelos efeitos das mudanças climáticas. O impacto ambiental também é grande: a retirada excessiva de água reduz a disponibilidade hídrica e agrava a degradação dos rios.
A presidente-executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Pretto, alerta para a urgência de medidas eficazes.
“Ainda vemos um progresso tímido nos índices de redução de perdas, enquanto milhões de brasileiros seguem sem acesso regular à água potável. Perdemos diariamente mais de 6,3 mil piscinas de água potável, um exemplo alarmante de ineficiência”, afirmou.
Ela também destacou o papel da crise climática no agravamento da situação.
“Secas intensas, alterações nas chuvas e calor extremo afetam nossos rios e comprometem a capacidade do país de garantir o fornecimento de água para todos. Investir na redução de perdas e na modernização da infraestrutura é urgente.”
O estudo reforça que os maiores índices de desperdício estão concentrados justamente nas regiões com menor capacidade de investimento, como o Acre, o que aprofunda desigualdades e limita avanços no acesso ao saneamento. Segundo os autores, reduzir perdas também deve ser encarado como uma medida de adaptação climática, alinhada às discussões da COP30.
Se o país conseguisse reduzir as perdas para os 25% previstos em norma, a economia anual seria de 1,9 bilhão de metros cúbicos de água, o suficiente para abastecer 31 milhões de pessoas. Além disso, o ganho econômico projetado até 2033 chegaria a R$ 17 bilhões.
FADE e FFAC fecham parceria para realização do Acreano Escolar
Em reunião realizada nesta terça, 25, os presidentes da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome, e da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo, acertaram uma parceria para a realização da 2ª edição do Campeonato Acreano Escolar. A competição será disputada em abril de 2026 e vai garantir aos campeões, no feminino e masculino, as vagas do Acre no Campeonato Brasileiro Escolar, programada para agosto em Recife, Pernambuco.
“O presidente Adem gostou da proposta apresentada e vai ajudar a FADE a promover essa competição. Essa é uma parceria importantíssima para o desporto escolar”, declarou João Renato Jácome.
22 municípios
Segundo João Renato Jácome, equipes dos colégios e escolas dos 22 municípios poderão participar do evento.
“Queremos o maior número de equipes. Os diretores podem começar a se programar com os prefeitos dos seus municípios para garantir o apoio necessário para o campeonato”, afirmou João Renato Jácome.
Categoria Sub-18
O Campeonato Estadual Escolar será promovido na categoria Sub-18.
“Vamos priorizar a categoria Sub-18 porque o Brasileiro será nesta faixa etária. Existe a possibilidade de realizarmos o Sub-14, mas iremos avaliar”, disse o presidente da FADE.
