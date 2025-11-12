Trator de esteira cai de carreta e interdita parcialmente a BR-364 em Rio Branco

A Black Friday 2025 promete ser a melhor dos últimos anos para os consumidores do Acre. A promoção acontece no dia 28 de novembro, mas até essa data chegar as companhias aéreas e agências de viagens prometem lançar ofertas especiais. Nesta semana tem voo direto da Gol de Rio Branco para Manaus por apenas R$ 342, valor com as taxas de embarques inclusas. (Confira detalhes na imagem abaixo)

Outro destaque da Gol é de Rio Branco para Cruzeiro do Sul com passagem aérea pelo valor de R$ 742. Acesse aqui essa promoção. Quem está em Cruzeiro do Sul poderá viajar em voo direto para a capital acreana pagando R$ 475. Na promoção da Azul vale destacar a oferta de passagem aérea de Rio Branco para Belo Horizonte (Confins) por R$ 945. A Azul oferece voo direto entre as duas cidades.

Na promoção da LATAM vale destacar os voos diretos de Rio Branco para São Paulo (Guarulhos) pelo valor de R$ 765. Pela mesma companhia tem voo sem escalas da capital acreana para Brasília por R$ 748. As passagens aéreas são de voos apenas de ida (um trecho). As promoções são viagens de dezembro a abril de 2026.

As agência de viagens também entraram no clima da Black Friday 2025. Os pacotes de viagens estão sendo vendidos com descontos especiais com opção de parcelamento em 10 vezes sem juros. tem promoção para quem for embarcar em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul. Faça aqui a sua cotação.

