Transtornos mentais causam cerca de 2,6 mil afastamentos do trabalho no Amazonas

Vereadores destacam situação de ramais, ruas e iluminação pública, enquanto Jezo (PL) parabeniza evento do Dia das Mulheres e questiona condições das vias municipais

A 4ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Epitaciolândia, realizada na última segunda-feira (10 de março), foi marcada por elogios a ações da administração municipal e a parcerias que beneficiam a população em um clima que mesclou cobranças e reconhecimentos. Os vereadores discutiram temas prioritários para a população, como a situação dos ramais, ruas e iluminação pública da cidade.

A sessão evidenciou o equilíbrio entre cobranças e reconhecimentos, com os vereadores destacando tanto os avanços conquistados quanto os desafios que ainda precisam ser superados para garantir o desenvolvimento e o bem-estar da população de Epitaciolândia.

A vice-presidente da Casa, vereadora Eliade (PL), utilizou a tribuna para destacar a limpeza dos bairros e enaltecer o trabalho da secretária municipal de obras, Hiamar Pinheiro, pelo empenho em melhorar a infraestrutura da cidade. Eliade também mencionou o sucesso do evento “Chá das Amigas”, que reuniu cerca de 80 mulheres do bairro José Hassem, fortalecendo os laços comunitários.

Veja vídeo com a vereadora Eliade (PL):



O vereador Miro Bispo (PDT), também subiu à tribuna para elogiar a Secretaria Municipal de Saúde pela realização da 104ª edição do programa “Saúde na Comunidade”, iniciativa que tem levado atendimento médico e preventivo a diversos bairros é localidades rurais do município.

Veja vídeo com vereador Miro Bispo (PDT):



Já o Vereador Ari Mendes (Solidariedade), parabenizou a prefeitura pela realização de procedimentos oftalmológicos no Posto José Paulo, que visam corrigir erros refrativos do olho. Ari ainda agradeceu ao deputado federal Eduardo Veloso pela parceria com a atual gestão, destacando a importância do apoio federal para o avanço das políticas públicas locais.

Veja vídeo com Vereador Ari Mendes (Solidariedade):



Na sessão tanto o vereador Bispo (PDT), como também Ari (Solidariedade), reforçaram o compromisso dos vereadores em reconhecer os avanços da administração municipal, ao mesmo tempo em que destacaram a importância de parcerias e iniciativas que impactam diretamente a qualidade de vida da população de Epitaciolândia.

Veja vídeo com vereador Jezo Batista (PL):



O vereador Jezo Batista, do Partido Liberal (PL), destacou-se ao elogiar a gestão do prefeito Sérgio Lopes pela realização do evento itinerante em comemoração ao Dia das Mulheres. No entanto, o parlamentar também cobrou informações sobre as condições dos principais ramais e vias do município, reforçando a necessidade de melhorias na infraestrutura local.

Veja vídeo com vereadora Marizete (PP):



A vereadora Marizete, do Progressistas (PP), trouxe à tona as dificuldades enfrentadas pelos moradores de diversos bairros, com destaque para a rua Costa e Silva, onde problemas de infraestrutura exigem providências urgentes. A parlamentar reforçou a necessidade de ações rápidas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos afetados.

Veja vídeo com vereador José Henrique (União Brasil):



O vereador José Henrique (União Brasil), também utilizou a tribuna para comentar sobre a 104ª edição do programa “Saúde na Comunidade”, iniciativa que tem levado atendimento médico a diversas localidades do município. Além disso, ele parabenizou a prefeitura pelos trabalhos de drenagem realizados na entrada da cidade, destacando a importância dessas ações para evitar alagamentos e melhorar a mobilidade urbana.

Veja vídeo com o vereador Aldemir Sales (PP):



Já o vereador Aldemir Sales (PP), focou suas intervenções no grande expediente para solicitar melhorias na iluminação, limpeza e pavimentação das ruas de Epitaciolândia. Ele mencionou especificamente os problemas na obra da rua Fontenele de Castro, uma via essencial para mulheres estudantes do município, e cobrou agilidade na conclusão dos serviços.

Veja vídeo com vereadora Gerlene (PP):



A vereadora Girlene (PP), destacou os avanços na área da saúde, elogiando a gestão municipal pelos esforços em melhorar o atendimento à população. Ela ressaltou a importância das ações implementadas e o impacto positivo na qualidade de vida dos cidadãos.

Veja vídeo com vereador Cleomar Portela (PP):



Por outro lado, o vereador Cleomar Portela (PP), chamou a atenção para os problemas enfrentados pela escola municipal Castelo Branco, que têm prejudicado o andamento do ano letivo. Ele mencionou a necessidade de intervenções urgentes para resolver questões estruturais e garantir um ambiente adequado para os estudantes. Além disso, Cleomar destacou as dificuldades de acesso dos alunos devido às condições precárias dos ramais, que dificultam o transporte e a locomoção.

Veja vídeo com vereador Rosimar (Republicanos):



Encerrando as discussões, o vereador Rosimar (Republicanos), líder do prefeito na Casa, pediu atenção especial para a comunidade do Rubicom, que tem enfrentado sérios problemas com o ramal local devido às fortes chuvas que assolam a região. Ele destacou as dificuldades de escoamento e locomoção, que afetam diretamente a vida dos moradores, e cobrou medidas urgentes para resolver a situação.

As demandas apresentadas refletem os desafios enfrentados pela população e a necessidade de ações integradas para garantir o desenvolvimento e o bem-estar de Epitaciolândia.

