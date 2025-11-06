Transporte aéreo na Região Norte bate recorde e registra maior movimento de passageiros da década

Entre janeiro e setembro deste ano, o transporte aéreo na Região Norte atingiu números inéditos, consolidando o melhor desempenho da última década. De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), cinco dos dez principais aeroportos — Manaus (AM), Palmas (TO), Marabá (PA), Rio Branco (AC) e Parauapebas (PA) — somaram 3,6 milhões de embarques e desembarques no período.

O Aeroporto Internacional de Manaus lidera o ranking regional, superando pela primeira vez em dez anos a marca de 2,35 milhões de passageiros, ultrapassando o recorde pré-pandemia de 2019. Em segundo lugar, o Aeroporto de Palmas registrou 553 mil passageiros, superando o recorde anterior de 2024. Já Rio Branco alcançou 269 mil embarques e desembarques, seu melhor desempenho desde 2018.

No comparativo anual, o Aeroporto de Porto Velho (RO) apresentou o maior crescimento percentual da região, com alta de 43,5% em relação a 2024.

No Pará, os terminais de Marabá e Parauapebas também registraram recordes: 284 mil e 158 mil passageiros, respectivamente. Parauapebas foi o destaque estadual, com crescimento acumulado de 35,4% desde 2016 — o maior avanço da década entre os aeroportos paraenses.

Apesar de uma leve queda em relação a 2024, o Aeroporto Internacional de Belém segue como o mais movimentado da Região Norte, com 2,83 milhões de passageiros. O número representa o segundo melhor resultado da década para o terminal no período de janeiro a setembro.