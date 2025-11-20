Conecte-se conosco

Acre

Transferido com apoio do Estado, bebê recebe alta da UTI e deve retornar ao Acre nos próximos dias

Publicado

36 segundos atrás

em

O bebê Calebe de Souza, transferido para o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto (SP), referência nacional em procedimentos pediátricos de alta complexidade, apresentou melhora significativa e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quarta-feira, 19. A transferência foi realizada após articulação direta do Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), garantindo transporte seguro e suporte durante todo o processo.

Bebê Calebe de Souza foi transferido para o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto/SP. Foto: Arquivo da família

Agora na enfermaria, o bebê segue em recuperação constante. A mãe, emocionada, relatou o alívio após dias de angústia. “Ele saiu ontem [da UTI] e estamos na enfermaria! Está se recuperando aos poucos, mas já está bem melhor graças a Deus. Estou mais aliviada, porque achei que perderia meu filho. Olho para ele sem acreditar! Ele é um milagre”, afirmou emocionada.

Durante o período em que permaneceu internado no Hospital da Criança, em Rio Branco, o bebê recebeu acompanhamento contínuo da equipe médica e multiprofissional e, após avaliação médica, a Sesacre atuou para viabilizar a transferência e assegurar atendimento especializado, articulando com a Central Nacional de Regulação e com a equipe médica paulista. O governo do Estado permanece monitorando de perto a evolução clínica da criança e acompanhando todos os trâmites necessários para garantir o retorno seguro da família ao Acre nos próximos dias.

Acre

Acre aparece em 8º lugar no ranking de empresas de alto crescimento, mostra CLP

Publicado

3 horas atrás

em

20 de novembro de 2025

Por

O Acre figura na 8ª colocação no ranking dos estados com maior percentual de empresas de alto crescimento no Brasil, segundo levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP), elaborado a partir de dados do IBGE e divulgado nesta quarta-feira (19).

De acordo com o estudo, 2,1% das unidades locais de empresas instaladas no estado se enquadram na categoria de alto crescimento, índice que coloca o Acre à frente de unidades federativas economicamente maiores, como Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

O indicador considera como empresas de alto crescimento aquelas que apresentam aumento médio anual de pelo menos 20% no número de empregados assalariados por três anos consecutivos, além de iniciar o período com dez ou mais funcionários.

Apesar de não estar entre os líderes, o Acre mantém desempenho acima da média nacional e se destaca dentro da Região Norte, ficando atrás apenas de Roraima (1º), Rondônia (2º) e Amazonas (4º).

Acre

MPAC abre inquérito para investigar falta de trafegabilidade em rua no Belo Jardim II

Publicado

3 horas atrás

em

20 de novembro de 2025

Por

Foto: Google Maps

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Habitação, Urbanismo e Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural, converteu o Procedimento Preparatório nº 06.2025.00000268-1 em Inquérito Civil para apurar a falta de trafegabilidade na Rua Tancredo Neves, localizada no Bairro Belo Jardim II, em Rio Branco.

A decisão, assinada pelo promotor de Justiça Luis Henrique Corrêa Rolim, destaca que o procedimento já tramita há mais de 180 dias sem que o problema tenha sido solucionado pelo poder público. Segundo o MP-AC, mesmo após diversas diligências, a situação persiste, exigindo aprofundamento das investigações.

O órgão reforça que é de sua competência instaurar Inquérito Civil para atuar na proteção da ordem urbanística, do meio ambiente e de demais interesses difusos e coletivos, conforme regulamentação do Conselho Nacional do Ministério Público e do Colégio de Procuradores de Justiça do Acre.

Determinações do MP

Com a conversão do procedimento em inquérito, o Ministério Público determinou:

a adequação do cadastro no Sistema SAJ/MP, registrando o objeto como “Ausência de trafegabilidade na Rua Tancredo Neves, Bairro Belo Jardim II”;

o envio de cópia do despacho para publicação no Diário Eletrônico do MP-AC;

o encaminhamento do caso à assessoria jurídica, para análise do Ofício nº 368/2025 encaminhado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

Acre

Quinta-feira (20) terá sol forte, calor e chuvas rápidas em todo o Acre

Publicado

3 horas atrás

em

20 de novembro de 2025

Por

Probabilidade de temporais é baixa; umidade varia entre 40% e 95%, dependendo do período do dia

A quinta-feira (20) será marcada por tempo quente, com sol, variação de nuvens e possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em todas as regiões do Acre. A previsão, divulgada pelo portal O Tempo Aqui, também inclui áreas do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies bolivianas e áreas de selva do Peru.

Leste e Sul do Acre

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo permanece abafado, com predomínio de sol e nuvens.
Há chance de chuvas passageiras, mas baixíssima probabilidade de temporais.

  • Umidade:

    • Tarde: entre 40% e 50%

    • Início da manhã: entre 85% e 95%

  • Ventos: fracos a calmos, com rajadas moderadas, soprando de noroeste, com variações de norte e oeste.

Centro e Oeste do Acre

Nas regiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário segue semelhante: calor, sol e chuvas pontuais e rápidas. Assim como no leste, a chance de chuvas fortes é baixa.

  • Umidade:

    • Tarde: entre 50% e 60%

    • Amanhecer: entre 80% e 95%

  • Ventos: fracos a calmos, predominando de norte, com variações de noroeste e nordeste.

Temperaturas previstas por região

  • Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre:
    22°C a 24°C / 32°C a 34°C

  • Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil:
    22°C a 24°C / 33°C a 35°C

  • Plácido de Castro, Acrelândia:
    22°C a 24°C / 32°C a 34°C

  • Sena Madureira, Manuel Urbano, Santa Rosa do Purus:
    22°C a 24°C / 32°C a 34°C

  • Tarauacá, Feijó:
     22°C a 24°C / 29°C a 31°C

  • Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves:

  • 22°C a 24°C / 31°C a 33°C

  • Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Jordão:
     22°C a 24°C / 31°C a 33°C

