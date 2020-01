O processo de transferência interna da rede pública estadual começa nesta quarta-feira, 29. Os cadastros devem ser solicitados exclusivamente pelo site https://agencia.ac.gov.br/matriculas-2020/, até o dia 4 de fevereiro.

Após fazer a inscrição na plataforma, o responsável deverá aguardar o resultado da transferência que será divulgado no dia 5. A confirmação deverá ser feita até 7 de fevereiro, período em que ele precisará comparecer à escola com os documentos necessários para confirmar e efetivar a matrícula.

Para facilitar o processo da transferência, ao acessar a plataforma, o responsável encontrará um tutorial, assim como a lista das escolas com vagas disponíveis, etapas e turnos. Após a validação do sistema, ele deverá comparecer à escola a qual o aluno foi transferido com os seguintes documentos: duas fotos 3×4, comprovante de residência, certidão de nascimento (original e cópia), RG e CPF (originais e cópias), CPF ou RG do responsável (original e cópia), declaração de transferência e carteira de vacinação atualizada (somente alunos de 1º a 5º ano).

As aulas terão início no dia 10 de fevereiro em 260 escolas urbanas e em algumas rurais próximas, e em março no restante da rede na zona rural.

