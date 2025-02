Transbordamento de igarapé Bahia causa estragos no bairro Evo Morales, em Cobija

O primeiro amor de um jornalista das antigas, como eu, o rádio será sempre o primeiro amor. Principalmente se você vem do interior, onde a televisão chegou tarde, bem tarde, e nossa alegria era ouvir nossos radialistas da nossa cidade e da capital.

Por questões de saúde, não pude estar na inauguração das novas instalações da Rádio Aldeia de Brasileia, mas como estou feliz por essa conquista.

Quero parabenizar a nossa secretária de Comunicação, Nayara Lessa, pelo lindo trabalho que tem transformado as rádios do interior em verdadeiras jóias para os nossos servidores.

Parabenizar e agradecer ao governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis por darem todas as condições para este trabalho, que não é só da Nayara, mas de uma equipe pequena, unida e determinada, que tem transformado a vida dos nossos radialistas de Cruzeiro do Sul a Brasileia, passando por Feijó, Tarauacá, minha Sena Madureira, e já já Xapuri.

Governador Gladson, saiba que seu nome já está na história da comunicação acreana como um dos governadores que mais investiu no setor. Mailza, as emendas que liberaste, ainda como senadora, seguem dando frutos.

Socorro Neri, manhãzinha, tu é top! Essa rádio também é resultado do seu trabalho. Gratidão pela emenda salvadora!

Gratidão também a todos os nossos parlamentares que nos ajudam nessa jornada.

Nayara e toda equipe Secom, vocês são os melhores dos melhores. Quando deixarmos a gestão, deixaremos um

Legado de trabalho, honra e restauração das nossas emissoras como nunca antes na história!

Mas amigos, nesse longo texto, preciso aplaudir de pé uma pessoa: Léo Costa. Manin, tu é só o filé do boi.

Só Deus sabe da tua luta para manter essa rádio em pé em meio às intempéries do clima, enchentes, equipamentos queimados, móveis destruídos pelas águas e, mesmo assim, com a rádio no ar.

Você, meu amigo, junto com cada servidor da rádio Aldeia FM de Brasileia, são HERÓIS, eu disse HERÓIS do jeito de comunicar acreano: sem recuar, sem cair, sem temer.

Quantas visitas no prédio antigo todo destruído e você lá nos recebendo com sorriso no rosto, pedindo para que a secretaria lembrasse de vocês e a Nayara dizendo: vão sair! Vão sair as obras vão sair. O Ítalo já projetou, já licitou, a empresa já vai começar a obra! E é que linda obra saiu!!

Lembro da minha última visita, já no prédio novo. Cheguei lá cedinho com A Silvânia para conhecer as novas instalações, os equipamentos que estavam chegando, o andamento das obras e ao perguntarmos pelo Léo um trabalhador da obra disse: tá lá dentro baldeando as salas!

Léo, você e sua equipe não mediram a esforços para tornar esse sonho realidade e são merecedores de um

ambiente moderno e seguro de trabalho. Mas vocês são também as pessoas que não murmuraram, budejaram (em bom acreanês). Pelo contrário!

Vocês acreditaram, sonharam juntos e arregaçaram as mangas para apresentar ao povo de Brasileia sua nova casa, que é a casa de vocês!

Parabéns queridos. Em nome do Léo, eu parabenizo cada um de vocês servidores da Aldeia FM. Vida longa a mais uma rádio entregue reformada e modernizada na gestão Gladson Cameli/Nayara Lessa. Mais um diamante lapidado pra conta, governador!

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários