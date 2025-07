Trans Acreana brilha em São Paulo e eleva o nome do Acre ao cenário nacional

Vítima conseguiu escapar de criminosos após passar a noite em cárcere e foi socorrida com ferimento à bala na mão

Um homem de 35 anos, identificado como Helitor Altamar Cassimiro Leão Silva, foi vítima de sequestro, espancamento e tentativa de homicídio na manhã deste sábado (19), em uma área de mata próxima ao Ramal do Herculano, no conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela própria vítima à polícia, Helitor havia saído de casa, no bairro Vila Betel, na noite de sexta-feira (18), com destino à residência da namorada, na Cidade do Povo. Durante o trajeto, ele foi surpreendido por quatro criminosos armados, supostamente ligados a uma facção criminosa, que o levaram à força para um cativeiro em área de mata fechada.

No local, o homem foi brutalmente espancado e atingido por um disparo de arma de fogo, que transfixou sua mão direita. Apesar dos ferimentos, Helitor conseguiu fugir na manhã seguinte e caminhou até às margens da BR-364, onde caiu na entrada de um ramal. Populares encontraram a vítima e acionaram a Polícia Militar.

Equipes do GEFRON, que atuavam na Operação Sejusp em Ação, juntamente com socorristas do SAMU e uma guarnição do 2º Batalhão da PMAC, prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o homem ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O estado de saúde foi considerado estável.

A polícia realizou buscas na região para tentar localizar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. O caso será investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

