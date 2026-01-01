Tragédia na Suíça: veja início do incêndio em estação de esqui

Um incêndio atingiu um bar em uma estação de esqui de luxo, na Suíça, durante as comemorações de Réveillon, nesta quinta-feira (1º/1). Segundo número divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália, o acidente deixou ao menos 40 mortos e 100 feridos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram momentos da festa e também do início do incêndio. Veja:

#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.

A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS

— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026

O acidente ocorreu por volta da 1h30 (horário local) no resort de Crans-Montana, localizado em uma estação de esqui no sudoeste do país.

Segundo a mídia local, as autoridades citaram “dezenas de vítimas” e informaram que o número pode aumentar. As causas da explosão ainda são investigadas.

Nas redes sociais, o presidente da Confederação Suíça, Guy Parmelin, lamentou a tragédia.

“O que deveria ter sido um momento de alegria transformou-se em um dia de luto em Crans-Montana no dia de Ano Novo, uma tragédia que afetou todo o país e muito além. O Conselho Federal tomou conhecimento deste terrível acontecimento com consternação”, declarou.

O resort de Crans-Montana também se manifestou nas redes sociais a respeito do incidente, lamentando o ocorrido e orientando que as famílias procurem a polícia local para acessar informações sobre o caso.

