Tragédia marca aniversário de Sena Madureira: dois jovens morrem em acidente de trânsito

Adolescente de 15 anos e jovem de 18 não resistiram após colisão violenta; terceiro ocupante do veículo foi transferido para Rio Branco

No dia em que Sena Madureira completa 121 anos de fundação, uma tragédia abalou a cidade. Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta quinta-feira (25), na Rua Cunha Vasconcelos, deixou dois jovens mortos e outro ferido.

As vítimas fatais foram identificadas como “Marcinho”, de 15 anos, filho do radialista Márcio Farias, e Maicon, de 18 anos, neto do ex-vereador Canário.

Segundo informações preliminares, os jovens trafegavam em um carro que colidiu violentamente contra uma caminhonete estacionada. O impacto foi tão forte que os dois não resistiram à gravidade dos ferimentos.

Um terceiro ocupante do veículo, ainda não identificado, ficou ferido e foi transferido para a capital Rio Branco, onde recebe atendimento médico.

Relatos apontam que o grupo retornava da Exposena, tradicional feira do município, momentos antes do acidente.

