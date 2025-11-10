Tragédia em Rolim de Moura: irmãos morrem carbonizados durante incêndio em casa

A madrugada desta segunda-feira (10) foi marcada por uma tragédia em Rolim de Moura (RO). Duas crianças, identificadas como Katleia S. C., de 5 anos, e Levi L. P., de 2 anos, morreram carbonizadas após um incêndio atingir a residência onde moravam.

O fogo teve início por volta das 3h30, quando vizinhos perceberam as chamas se alastrando rapidamente e acionaram o Corpo de Bombeiros. Apesar da chegada imediata da equipe, o imóvel já estava completamente tomado pelas labaredas, impossibilitando o resgate das crianças com vida.

De acordo com os bombeiros, uma mulher chegou ao local durante a ocorrência e informou que os filhos estavam dentro da casa. Após o controle do fogo, os corpos foram encontrados entre os escombros.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da Perícia Técnica, que vai determinar as causas do incêndio. Uma das hipóteses investigadas é a de curto-circuito na rede elétrica da residência.

A mãe das crianças foi levada à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) sob suspeita de abandono de incapaz, já que, segundo as autoridades, ela não estava no imóvel no momento em que o fogo começou.

O caso comoveu a população local, e muitos vizinhos relataram o desespero ao tentar ajudar antes da chegada do socorro. A tragédia gerou grande repercussão e reforçou o alerta sobre os riscos de incêndios domésticos e a importância de medidas preventivas.

