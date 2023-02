Tragédia em família: Pai que matou filho tem prisão preventiva decretada

O promotor de Justiça Tales Tranin disse nesta quarta-feira, 8, que o ataque racista contra o motoboy Alessandro Monteiro de 26 anos, e inadmissível. De acordo com o representante do Ministério Público do Acre, tão logo tomou conhecimento do caso, determinou que a Polícia Civil instaurace um inquérito para apurar as circunstâncias do crime.

“O Brasil tem uma dívida com os negros, fomos o último país a aboluir a escravidão” disse Tranin. O promotor disse que está caracterizado a prática de dois crimes. O primeiro de racismo e o segundo de injuria. Ao final do inquérito que tramita na Delegacia de Polícia Civil do Tucumã, Tales Tranin confirmou que vai analisar o procedimento e decidi se vai oferecer a denuncia contra a mulher.

O crime de racismo, que tem como vítima o motoboy Alessandro Monteiro de 26 anos, ocorreu na manhã de terça-feira, no estacionamento de uma farmácia, localizada no Bairro Floresta. Logo após a prática do crime a acusada foi internada no Hospital de Saúde Mental do Acre (HOSMAC).

