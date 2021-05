Um jovem identificado como Deilson Lopes Freitas, de 21 anos, morreu com um tiro na barriga disparado pela PM durante uma ocorrência policial onde o homem atirou contra os agentes. O fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira (3), no bairro Santa Inês, zona Leste de Manaus.

A ocorrência foi atendida pelo Capitão Soeiro, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). De acordo com o PM, denúncias anônimas davam conta de que no local haviam criminosos realizando tráfico de drogas em via pública e utilizando ainda armas de fogo para coagir populares.

Chegando ao endereço denunciado a 30ª Cicom informa que foi recebida a tiros pelos criminosos que rapidamente perceberam a chegada dos agentes. Como forma de defesa, os policiais militares também atiraram para revidar os disparos e controlar a situação.

Ainda segundo a guarnição, Deilson, 21 anos, estava entre os traficantes que atiravam contra os policiais, e consequentemente foi atingido com um dos disparos feito pela 30ª Cicom. O tiro atingiu a barriga do infrator que não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo.

Na cena da ocorrência os PM’s encontraram ainda 1 revólver calibre 32; 12 munições calibre 20, 28 e 762; R$70 em espécie; além de uma mochila contendo 475 porções de oxi, 30 de cocaína e 46 de pasta base.

Ainda de acordo com a polícia, o celular de Deilson também foi encontrado contendo inúmeras mensagens que tratavam sobre o tráfico de drogas na área do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo do jovem do Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo.

Comentários