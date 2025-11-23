Tráfego na Ponte da Sibéria será liberado por etapas e balsa segue operando até dezembro

Nova estrutura de 389 metros, que custou R$ 47,6 milhões, inicia funcionamento gradual a partir desta segunda-feira.

A presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, informou que o tráfego na Ponte da Sibéria será liberado de forma gradual ao longo de três semanas. A estrutura, inaugurada neste domingo, 23, em Xapuri, começará a operar após a desmontagem do evento, ainda nesta segunda-feira.

Na primeira etapa, apenas veículos leves poderão atravessar. Na semana seguinte, será a vez dos veículos médios e, por último, dos veículos pesados. “Cada etapa terá duração de uma semana e, ao final, o trânsito será liberado normalmente”, explicou Sula. Ambulâncias, carros da Energisa e ônibus escolares terão prioridade desde o início.

Orçada em R$ 47,6 milhões, a ponte foi construída com recursos próprios do governo do Acre, que investiu R$ 30,9 milhões, além de R$ 16,6 milhões provenientes de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. A estrutura de concreto possui 389 metros de extensão e inclui pavimentação, drenagem, sinalização e uma interseção viária com rotatória, melhorias que devem ampliar a trafegabilidade e aumentar a segurança para os moradores da região.

A presidente do Deracre destacou que a operação gradual atende a uma exigência técnica da empresa responsável pelo projeto. A balsa que hoje faz a travessia continuará funcionando até o dia 15 de dezembro, já que os veículos pesados só poderão utilizar a ponte após duas semanas de liberação.

Além da obra principal, Sula ressaltou que melhorias urbanísticas também foram executadas. “Nossos engenheiros e arquitetos identificaram um espaço embaixo da ponte que poderia ser aproveitado. Montamos um parquinho e uma praça com bancos, que agora estão sendo entregues à cidade”, disse.

Segundo ela, o Deracre manteve diálogo constante com os moradores ao longo da execução do projeto. “É maravilhoso poder entregar essa ponte depois de tantos anos de espera. Isso é vida, é desenvolvimento para quem mora aqui”, afirmou.

A inauguração da Ponte da Sibéria contou com a presença do governador Gladson Cameli e outras autoridades.

