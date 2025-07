Trabalho entre Deracre e prefeitura intensifica recuperação de vias em Brasileia

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Brasileia, segue nesta quinta-feira, 24, com os serviços de recuperação viária no município, como parte da Operação Verão. Nesta etapa, as frentes de trabalho estão concentradas nas ruas João Jovino de Oliveira, no bairro Eldorado, e Francisco Bianor Benício, no bairro Ferreira Silva. Os serviços incluem limpeza, recomposição do pavimento e aplicação de massa asfáltica, garantindo mais segurança e melhor mobilidade aos moradores.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que a ação integrada com o município segue orientação do governador Gladson Camelí. “Estamos trabalhando com responsabilidade e escutando as necessidades locais. A parceria com a Prefeitura de Brasileia tem sido essencial para atender a população com mais eficiência”, afirmou.

Segundo o prefeito, Carlinhos do Pelado, esta é a maior operação de recuperação de ruas já realizada no município, com a meta de alcançar 100% dos bairros. “A cidade está sendo transformada por esse esforço conjunto. Estamos garantindo que todas as comunidades sejam atendidas com infraestrutura de qualidade”, pontuou.

A Operação Verão contempla ações em todas as regionais do estado, com foco em pavimentação de vias urbanas, manutenção de ramais, construção de pontes e execução de grandes obras que melhoram a qualidade de vida e promovem o desenvolvimento local.

