Trabalhadores terceirizados viram réus por levar drogas ao presídio de Rio Branco

Três funcionários de uma empresa terceirizada que atuavam no sistema prisional passaram a responder criminalmente por tráfico de drogas após serem flagrados durante uma operação de policiais penais em março deste ano. A decisão é do juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, Cloves Augusto Alves Cabral, que recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre (MPAC).

Os detentos Aldair da Silva Oliveira, André Viana Almeida e Eduardo de Souza Rosas foram denunciados pela tentativa de inserir drogas e um aparelho celular no maior complexo penitenciário da capital. O trio foi surpreendido na manhã de 27 de março, quando tentava entrar com o material ilícito. Parte dos entorpecentes estava escondida dentro das botas dos acusados.

No dia seguinte ao flagrante, os três obtiveram liberdade provisória durante audiência de custódia. No entanto, Aldair da Silva voltou a ser preso em 28 de julho, ao lado de um comparsa, ao tentar arremessar pela muralha da unidade cerca de 20 quilos de drogas e 30 quilos de tabaco.

A defesa dos réus agora tem prazo de dez dias para apresentar resposta à acusação.