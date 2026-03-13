Trabalhadores são sequestrados e executados em área de mata na Cidade do Povo

Adolescente de 17 anos, que tinha autismo, e jovem de 22 foram levados por criminosos após entrega de tijolos; polícia investiga possível relação com disputa entre facções

Os jovens executados a tiros na noite da última quinta-feira (12), em uma área de mata nas proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), localizada na Rua Geraldo Leite, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, foram identificados como Gustavo Gabriel Bezerra Soster, de 17 anos, e Daniel Dourado de Souza, de 22 anos. O adolescente Gustavo possuía Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com informações da polícia, as vítimas trabalhavam em uma cerâmica e haviam ido realizar a entrega de tijolos em uma obra, acompanhadas de outros dois funcionários. Ao chegarem ao local, os quatro trabalhadores teriam sido abordados por integrantes de uma facção criminosa.

Ainda segundo a investigação inicial, os criminosos teriam descoberto que o irmão de Daniel supostamente integra uma organização criminosa rival. Durante a abordagem, os suspeitos teriam verificado os celulares das vítimas e encontrado imagens consideradas comprometedoras. Diante disso, decidiram levar Gustavo e Daniel para serem executados.

Os outros dois trabalhadores foram liberados pelos criminosos e deixaram o bairro às pressas, temendo também serem mortos.

As vítimas foram levadas para uma área de mata localizada aos fundos da estação de tratamento de esgoto do bairro, onde foram executadas com vários disparos de arma de fogo, inclusive na região da cabeça.

Policiais militares do 2º Batalhão estiveram no local, isolaram a área e acionaram a equipe da perícia criminal para os procedimentos de investigação. Após a conclusão dos trabalhos periciais, os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.

Familiares do adolescente Gustavo informaram que ele possuía Transtorno do Espectro Autista, fazia uso de medicação controlada e sonhava em melhorar de vida. Segundo parentes, o jovem era órfão de pai e ajudava no sustento da família.

O duplo homicídio, com características de execução, já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca identificar os autores do crime e esclarecer a motivação do caso.

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