Acre
Trabalhadores são sequestrados e executados em área de mata na Cidade do Povo
Adolescente de 17 anos, que tinha autismo, e jovem de 22 foram levados por criminosos após entrega de tijolos; polícia investiga possível relação com disputa entre facções
Os jovens executados a tiros na noite da última quinta-feira (12), em uma área de mata nas proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), localizada na Rua Geraldo Leite, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, foram identificados como Gustavo Gabriel Bezerra Soster, de 17 anos, e Daniel Dourado de Souza, de 22 anos. O adolescente Gustavo possuía Transtorno do Espectro Autista (TEA).
De acordo com informações da polícia, as vítimas trabalhavam em uma cerâmica e haviam ido realizar a entrega de tijolos em uma obra, acompanhadas de outros dois funcionários. Ao chegarem ao local, os quatro trabalhadores teriam sido abordados por integrantes de uma facção criminosa.
Ainda segundo a investigação inicial, os criminosos teriam descoberto que o irmão de Daniel supostamente integra uma organização criminosa rival. Durante a abordagem, os suspeitos teriam verificado os celulares das vítimas e encontrado imagens consideradas comprometedoras. Diante disso, decidiram levar Gustavo e Daniel para serem executados.
Os outros dois trabalhadores foram liberados pelos criminosos e deixaram o bairro às pressas, temendo também serem mortos.
As vítimas foram levadas para uma área de mata localizada aos fundos da estação de tratamento de esgoto do bairro, onde foram executadas com vários disparos de arma de fogo, inclusive na região da cabeça.
Policiais militares do 2º Batalhão estiveram no local, isolaram a área e acionaram a equipe da perícia criminal para os procedimentos de investigação. Após a conclusão dos trabalhos periciais, os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.
Familiares do adolescente Gustavo informaram que ele possuía Transtorno do Espectro Autista, fazia uso de medicação controlada e sonhava em melhorar de vida. Segundo parentes, o jovem era órfão de pai e ajudava no sustento da família.
O duplo homicídio, com características de execução, já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca identificar os autores do crime e esclarecer a motivação do caso.
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Juiz mantém prisão de dois e decreta preventiva de outros três acusados de estupro coletivo em Rio Branco
Decisão considera gravidade concreta dos fatos e risco à ordem pública; Alex Pires, Lucas de Abreu e Bernardo Barbosa tiveram liberdade provisória revogada
O juiz da 2ª Vara Criminal de Rio Branco, Ricardo Wagner de Medeiros Freire, proferiu decisão nesta sexta-feira (13) que mantém a prisão de Erick Luiz Serpa Santos Oliveira e Brian Peixoto Henrique Iliziario e reconsidera a liberdade provisória concedida a outros três acusados: Alex Pires Bastos Júnior, Lucas de Abreu de Melo e Bernardo Barbosa Nunes. Com a decisão, os três últimos também passam a responder ao processo presos preventivamente.
A medida atende ao manifestação do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), representado pela promotora Joana D’Arc Dias Martins, que havia se posicionado pela manutenção da prisão preventiva de Erick Luiz, pela conversão da prisão temporária em preventiva de Brian Peixoto e pela reconsideração da decisão que concedeu liberdade provisória a Alex Pires, Lucas de Abreu e Bernardo Barbosa, com consequente decretação da prisão preventiva.
O crime
De acordo com a denúncia, os fatos ocorreram na madrugada de 14 de fevereiro. Uma das supostas vítimas, cujo nome foi preservado pela reportagem para evitar constrangimentos, detalhou que o encontro inicial com Erick Serpa era consensual. No entanto, a situação tornou-se violenta quando ela desistiu do ato, resultando em penetração forçada por ele e, sucessivamente, por outros homens.
A outra denunciante relatou que adormeceu em um quarto e acordou sendo submetida a atos de penetração por dois homens, identificando um deles como “Brian”.
Fundamentos da decisão
Em sua decisão, o juiz Ricardo Freire destacou a necessidade da prisão para garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal.
“A prisão também se mostra necessária para assegurar a regularidade da instrução criminal, considerando que as vítimas e eventuais testemunhas podem sofrer pressões ou intimidações, sobretudo em razão do vínculo de convivência existente entre os investigados e demais residentes do local onde ocorreram os fatos”, fundamentou o magistrado.
O juiz ressaltou ainda que medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta das condutas. “Além disso, a análise dos autos revela que medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas, diante da gravidade concreta das condutas e da forma coletiva e intimidatória como os fatos ocorreram”, acrescentou.
Freire concluiu que o aprofundamento das investigações e a análise mais detida do contexto fático justificam a reconsideração da decisão anterior. “Diante do aprofundamento das investigações e da análise mais detida do contexto fático, verifica-se que a gravidade concreta dos fatos, a dinâmica coletiva da violência e o risco à ordem pública e à instrução criminal recomendam a reconsideração da decisão anteriormente proferida”, diz trecho da decisão.
Com a decisão, o juiz determinou a expedição dos mandados de prisão preventiva de Alex Pires Bastos, Lucas de Abreu de Melo e Bernardo Barbosa Nunes.
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Polícia Civil localiza corpo enterrado em Rio Branco após três meses de investigação; vítima pode ser jovem desaparecido em dezembro
Cães farejadores do Corpo de Bombeiros foram fundamentais para encontrar local exato do enterro; exames periciais devem confirmar identidade
A Polícia Civil do Acre (PCAC) localizou, na manhã desta sexta-feira (13), um corpo enterrado em uma área de mata em Rio Branco, após três meses de investigações. De acordo com a corporação, o corpo pode ser de Jardeilson da Silva, de 30 anos, desaparecido desde o dia 28 de dezembro de 2025.
O trabalho foi conduzido pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que desde o registro do desaparecimento investigava o caso, realizando levantamentos de informações e varreduras em áreas apontadas durante o curso da investigação. O trabalho persistente das equipes resultou na localização do ponto onde o corpo havia sido ocultado.
Ação integrada
No local, atuaram de forma integrada equipes da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar do Acre e da Perícia Técnica. O ponto exato onde o corpo estava enterrado foi identificado graças ao trabalho técnico do Pelotão de Cães do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros, sob comando do subtenente BM Heleno.
Os cães farejadores conseguiram identificar vestígios humanos no terreno, permitindo a delimitação precisa da área para escavação e resgate. O corpo foi encaminhado para exames cadavéricos e laboratoriais que deverão confirmar oficialmente a identidade da vítima, por meio de análises de vestígios biológicos e exames periciais.
As investigações seguem em andamento na Delegacia de Homicídios com o objetivo de esclarecer as circunstâncias da morte e responsabilizar criminalmente os envolvidos no caso.
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Bloqueio na Ponte Internacional entre Cobija e Brasiléia é suspenso temporariamente após negociação
Manifestação por reivindicações trabalhistas durou poucas horas; ministro boliviano deve chegar a Cobija no final da tarde para reunião
Trabalhadores do Serviço Departamental de Estradas (Sedcam) e servidores municipais iniciaram, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (13), o bloqueio parcial da Ponte Internacional que liga a cidade de Cobija, na Bolívia, a Brasiléia, no Acre. A paralisação foi convocada pela central sindical departamental em apoio às reivindicações da categoria.
De acordo com informações dos manifestantes, o protesto exigia a presença do Ministério da Economia e Finanças Públicas da Bolívia para negociar diretamente com os trabalhadores e buscar uma solução para o conflito laboral.
Suspensão temporária
Após poucas horas de bloqueio, houve uma reunião com representantes do governo federal boliviano. Fontes informaram que ficou acertada a presença do ministro, que se encontrava em La Paz, com previsão de chegada a Cobija depois das 17h (horário boliviano). Diante do compromisso, os manifestantes decidiram suspender temporariamente a paralisação.
O bloqueio, ainda que breve, afetou a circulação de pessoas e veículos na principal rota de integração entre os dois países na região. A ponte é crucial para o comércio e o trânsito de trabalhadores, turistas, estudantes, comércio e viajantes entre Brasil e Bolívia no extremo oeste do Acre.
Um dirigente sindical, que preferiu não ser identificado, afirmou que a mobilização será retomada caso não haja avanços concretos no diálogo. “O bloqueio será montado novamente e será mantido por tempo indeterminado enquanto não houver um acordo que atenda às demandas dos trabalhadores afetados”, declarou.
Tensão trabalhista
A paralisação ocorre em meio a um cenário de instabilidade trabalhista no município. No final de fevereiro, a prefeita de Cobija, Ana Lucía Reis, foi detida ao desembarcar na cidade em decorrência de denúncias relacionadas ao não pagamento de benefícios sociais a trabalhadores municipais.
Na ocasião, o secretário de Planejamento do município explicou que as dívidas correspondem a benefícios sociais de gestões anteriores e que a prefeita enfrentava seis ordens de apreensão, sendo a maior delas uma demanda de 6 milhões de bolivianos por parte do sindicato de trabalhadores municipalistas.
A categoria aguarda agora a chegada do ministro para a reunião prevista no final da tarde desta sexta-feira, dia 13, que pode definir os rumos do movimento.
A Ponte Internacional que liga Cobija a Brasiléia é uma via crucial para o comércio e o trânsito de pessoas na fronteira. Autoridades brasileiras acompanham a situação e devem orientar viajantes sobre rotas alternativas enquanto perdurar o bloqueio.
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