Trabalhadores da Emurb na Capital que caíram de ponte estão sob observação médica

Um acidente grave foi registrado nesta quinta-feira (11) no Ramal Vai se ver, na Estrada Transacreana. Uma caminhonete, com trabalhadores da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), caiu dentro de um igarapé.

O resgate, de uma das vítimas, teve que ser feito por helicóptero do governo do Estado, dado a dificuldade de chegar ao local e a gravidade do acidente.

Conforme apurado pelo Notícias da Hora, três trabalhadores foram lançados para fora do veículo na hora da queda de cima da ponte.

Sebastião Souza Sena, Ocimar Santos da Silva e Vadenilson Gomes Rebouças são as vítimas do acidente. Sebastião teve que ser trazido ao Pronto Socorro de Rio Branco pelo helicóptero Arpia 4, do governo do Estado, como já mencionado.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o trabalhador tem suspeitas de ter sofrido uma lesão na medula.

Vadenilson e Ocimar foram trazidos para Rio Branco em uma ambulância do Samu.

As causas do acidente estão sendo apuradas. Só o laudo vai dizer com exatidão o que aconteceu de fato.

